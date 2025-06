A dos años de la trágica muerte de Carlos Parra, sus hermanos “Los Parras” anuncian su regreso a la música

Han pasado poco más de dos años desde el accidente automovilístico que marcó para siempre la historia de la agrupación México-Americana Los Parras. La tragedia, ocurrida el 6 de mayo de 2023, cobró la vida de Carlos Parra, vocalista del grupo, dejando un vacío que sus hermanos, César y Christian, además del resto de su familia, su novia Lilian Griego y sus miles de seguidores. Debido a esto es que hicieron una pausa en la música y los escenarios, ahora anuncian su regreso.

Este jueves 5 de junio, a través de sus redes sociales oficiales, Los Parras anunciaron su esperado regreso a la música con un nuevo tour que lleva por nombre "El Gran Regreso Tour”, en el que también le harán un merecido homenaje a su hermano Carlos.

Una promesa cumplida

Christian y César Parra, compartieron que el regreso no es sólo un regreso a los escenarios, sino también un homenaje a la memoria de Carlos Parra. Durante los conciertos se interpretarán los temas más emblemáticos de la agrupación, incluyendo "Sí eres tú", canción que Carlos dedicó en vida a su pareja, la influencer Lilian Griego, con quien tenía planes de boda antes del accidente. La presentación incluirá además invitados sorpresa, como una forma de celebrar la vida, la música y el legado de su hermano.

La gira arrancará el próximo sábado 23 de agosto en el Celebrity Theatre de Phoenix, Arizona. Aunque los detalles sobre la venta de boletos aún no se han revelado, los hermanos han pedido a sus seguidores mantenerse atentos a las redes sociales del recinto. La expectativa es alta, y el regreso ha despertado emociones intensas entre los fanáticos del regional mexicano, incluso entre los comentarios ya piden gira también en México.

Foto: IG @losparras_ofiicial

¿Cómo murió Carlos Parra?

Carlos Parra perdió la vida en 2023, en un accidente automovilístico cuando él y su familia se dirigían a Sonora, México, para celebrar el cumpleaños de Christian. En el vehículo viajaban Carlos, César y Christian, mientras que en otro automóvil iba el resto de la familia, incluida su madre. Según se ha relatado en diversos medios y en redes sociales, gran parte de la familia Parra fueron tetsigos del trágico accidente que terminó con la vida del joven cantante.

La conmoción fue inmediata en el mundo del espectáculo. Carlos no solo era el rostro visible de la banda, sino también una voz reconocida por éxitos como “Por verte feliz”, “Para que lo notes” y “Sí eres tú”, canciones que se han mantenido entre las más reproducidas en plataformas digitales desde su muerte.

En un emotivo mensaje publicado tiempo después del accidente, Christian escribió: “Gracias por ser mi milagro, ya que si tú no nos hubieras protegido ese día, yo ya no estuviera aquí tampoco. Pero voy a hacer del tiempo que me queda lo mejor y voy a ser el hombre que siempre querías que fuera”. Estas palabras resuenan ahora con más fuerza, mientras los hermanos Parra se preparan para reencontrarse con su público.

El regreso de Los Parras va más allá de lo musical, pues, después de dos años los hermanos se reencontrarán con su público quienes al igual que ellos han llorado la partida de Carlos.