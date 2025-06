Conductoras de “Netas Divinas” aclaran por que le hicieron “el feo” a Sofía Niño de Rivera | VIDEO

Fue el pasado mes de mayo, cuando Sofía Niño de Rivera se integró como la nueva conductora de “Netas Divinas”, programa en el cual están como presentadoras Galilea Montijo, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, sin embargo, fue debido a un comportamiento de la también comediante que se desató la polémica sobre si es que le hicieron “el feo” a Sofía Niño de Rivera.

Y es que, un video del comportamiento de Consuelo Duval en la presentación a prensa de Sofía Niño de Rivera como la nueva conductora de “Netas Divinas” se viralizó, debido a esto es que ahora, las presentadoras de este programa de Unicable han salido a dar la cara y aclarar lo que sucedió realmente ese día.

En la más reciente emisión de “Netas Divinas”, las conductoras de la emisión femenina se dieron el tiempo para aclarar la polémica que se viralizó en redes sociales luego del comportamiento de Consuelo Duval el día de la presentación a prensa de Sofía Niño de Rivera como la nueva “neta”.

La primera en tomar la palabra fue Sofía quien puso en contexto lo que había sucedido y de las “caras” que hizo Consuelo Duval y el resto de las conductoras cuando alguien de la producción pidió que se quedaran con Sofía a dar entrevistas.

“Es que, ¿quién lo entiende?, nos mandan un memorándum de chicas, el proyecto será así, una vez que hayan presentado a sofía, todas por favor se retiran y dejan que Sofía atienda a los medios, eso me están diciendo y ya vamos para afuera y me dicen (hace señas de que se quede), es ¿qué, si, no, me estoy haciendo pipí?, era corte a comer y, entonces, dicen que siempre no”, comentó Consuelo Duval