Britney Spears se cambia el nombre a María y anuncia que se mudará oficialmente a México

La emblemática cantante estadounidense Britney Spears, una de las figuras más icónicas de la música pop contemporánea, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar un cambio radical en su vida personal y pública. Esta vez no se trata de un atrevido bailando con cuchillos o mostrando su habilidad como cantante, sino que usó su cuenta de Instagram para anunciar su cambio de nombre.

Hace algunos días, la cantante de "Toxic" modificó su nombre en Instagram a "Xila María River Red", marcando lo que parece ser una nueva etapa en su vida, pues este cambio coincide con su mudanza a México y la finalización de su divorcio con Sam Asghari, lo que generó diversas especulaciones sobre las motivaciones detrás de estos cambios.

La decisión de Britney de trasladarse a México ha sido interpretada como un intento de encontrar paz y privacidad lejos del constante escrutinio mediático que enfrenta en Estados Unidos. En un video compartido en sus redes sociales, la cantante expresó su deseo de alejarse de los paparazzis y de la presión mediática que está afectando su bienestar emocional.

Pero la transformación de Britney no solo se limita a su cambio de residencia, sino que también se manifiesta en su nueva identidad pública. El nombre "Xila María River Red" combina elementos culturales y personales con un fuerte significado simbólico y aunque la cantante no ha explicado públicamente el por qué eligió este nombre, ya hay algunas interpretaciones circulando en redes sociales.

Por otra parte, Spears mencionó que en México encontró un ambiente más amable y respetuoso, lo que le permite sentirse más tranquila y segura. La intérprete de 43 años lleva varios meses presumiendo sus visitas a playas paradisiacas e incluso se le vio conquistando la pista en un club nocturno; pero lo que parecían sólo vacaciones se convirtió en una estancia permanente para priorizar su tranquilidad mental.

Los paparazzi allá son crueles. La forma en la que editan mis fotos me hace parecer alguien que no soy. En México me siento más libre [...] Me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason. Ni siquiera se parece a mí, dijo visiblemente afectada.