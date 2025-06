Billy Joel se intentó suicidar dos veces luego de tener una aventura con la esposa de su mejor amigo

El legendario músico Billy Joel volvió a capturar la atención del público con el estreno de su documental "Billy Joel: And So It Goes", dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin, presentado recientemente en el Festival de Cine de Tribeca. Este trabajo ofrece una mirada íntima a la vida del artista, revelando aspectos poco conocidos de su trayectoria profesional y personal, incluyendo momentos de profunda crisis emocional y su actual lucha contra problemas de salud.

"Billy Joel: And So It Goes" se adentra en los altibajos de la vida del cantante, destacando no solo sus éxitos musicales, sino también sus luchas internas. El documental incluye entrevistas exclusivas y material inédito que arrojan luz sobre episodios oscuros de su juventud.

A través de estas imágenes, las y los espectadores pueden comprender el genio detrás de éxitos como "Piano Man", "Uptown Girl" y "We Didn’t Start the Fire", así como las complejidades y desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera. El documental se estrenará en HBO en julio de este 2025, ofreciendo una oportunidad única de conocer más profundamente al hombre detrás de la música.

La traición de Billy Joel que lo llevó a intentar suicidarse dos veces

Además de conocer la vida detrás del músico, hubo una revelación en particular que dejó en conmoción al mundo entero ya que en el documental se revela que el cantante de 76 años intentó suicidarse en dos ocasiones debido a la culpa que sintió al traicionar a su mejor amigo, lo que marcó un antes y un después tanto en su vida, como en su carrera.

Joel formaba parte de una banda llamada Attila junto a su amigo Jon Small y todo parecía estar bien hasta que el cantante se enamoró de Elizabeth Weber, esposa de su compañero. Ambos tuvieron una "aventura", lo que resultó en la disolución de la banda y un profundo sentimiento de culpa y desesperación por parte de Joel.

Me sentí muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentí como un rompehogares. Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz, que me lo merecía. Jon estaba muy disgustado. Yo estaba muy disgustado, declaró Billy Joel.

La destrucción de todo lo que había conocido lo hundió en una etapa de autodestrucción marcada por el alcoholismo, la depresión y el aislamiento. Joel llegó a vivir en condiciones sumamente precarias, por lo que en medio de esa depresión decidió que la única solución sería quitarse la vida.

No tenía dónde vivir. Dormía en lavanderías y estaba deprimido, creo que hasta el punto de estar casi psicótico. Así que pensé: "Ya está. No quiero vivir más". Tenía mucho dolor y era como si pensara: "¿Para qué seguir aquí? Mañana será igual que hoy, y hoy es un día horrible". Así que pensé en acabar con todo, dijo.

Judy Molinari, hermana de Billy Joel y asistente médica de profesión, fue testigo directa de uno de los momentos más oscuros en la vida del músico. En el documental, relata entre sollozos cómo intentó ayudar a su hermano proporcionándole medicamentos para dormir, pero debido a la fuerte depresión que atravesaba el músico terminó por ingerir una sobredosis que lo dejó en coma.

Fui a verlo al hospital y estaba allí tendido, pálido como una sábana. Pensé que lo había matado, dijo entre lágrimas Judy Molinari.

El propio Joel admite que, en aquel punto, estaba atrapado en un abismo emocional profundo y actuó de forma impulsiva y egoísta. Al recobrar el conocimiento en el hospital, su primer pensamiento no fue el alivio de estar vivo, sino una inquietante determinación: no volver a fallar si intentaba quitarse la vida otra vez.

Billy Joel y el día en el que Jon Small lo salvó de morir

Fue así como tuvo un segundo intento en donde ingirió una botella del limpiador doméstico Lemon Pledge, convencido de que sería más efectivo. Sin embargo, nuevamente fue rescatado a tiempo y esta vez fue el mismísimo Jon Small quien lo llevó de emergencia al hospital. Aquel gesto marcó el inicio de una lenta reconciliación, un punto de inflexión para sanar viejas heridas y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.

Nunca me dijo nada realmente. La única respuesta práctica que puedo dar sobre por qué Billy lo tomó tan mal fue porque me amaba tanto y le mataba hacerme tanto daño. Al final, lo perdoné, afirmó Jon Small en el documental.

Después de sobrevivir a sus intentos de suicidio, Billy Joel fue ingresado en una unidad de observación psiquiátrica, un paso crucial que marcaría un antes y un después en su vida personal y artística. Permaneció allí durante unas semanas, enfrentando sus demonios internos en un entorno clínico por primera vez, lejos de los escenarios y de la presión pública.

Salí de la sala de observación y pensé: "Puedes utilizar todas esas emociones para canalizarlas en música", se dijo.

Fue así como a pesar de la traición, Jon Small eventualmente perdonó a Joel y su relación se restableció con el tiempo. De la misma forma, Elizabeth Weber y Joel se casaron en 1973 y ella se convirtió en su manager, aunque su matrimonio terminó en 1982. El documental también presenta testimonios de Sean Weber-Small, hijo de Elizabeth y Jon, quien reflexiona sobre su relación con Joel y cómo el proceso de realización del documental ayudó a sanar viejas heridas familiares.