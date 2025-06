Alberto Pimentel y “El Infierno de Dante”, uno de los mejores discos del metal mexicano tras un meme | VIDEO

Alberto Pimentel es uno de los más grandes vocalistas que hay dentro del metal mexicano y del rock mexicano. Durante sus épocas ochenteras y noventeras lanzó unos de los mejores discos que se han editado en este país bajo el nombre de Transmetal. Uno de esos irrumpió en la escena local e internacional y se titulaba "El Infierno de Dante".

Tal vez todos los adictos al rock mexicano y al metal nacional, recuerdan esta pieza por ser una de las más importantes del país, pero otros tantos por uno de los memes más virales, graciosos, incluso polémicos por el contexto en el que se desarrolló. Salió en el año 1994, grabado por Scott Burns en el estudio Morrisound, con los coros de Glen Benton de Deicide, mismo que vendió casi 100 mil copias.

Pero más allá del meme viral que rompió las redes sociales, y que hoy se sigue replicando, estamos ante uno de los más grandes y mejores álbumes que ha visto la escena local, resultado de años de experimentación, así como del perfeccionamiento de un sonido que mezcla el Death Metal con el Heavy Metal. En entrevista con El Heraldo de México, hablamos de "El Infierno de Dante" con Mario Valencia el periodista musical y director del documental "Atrapado en el Metal" sobre el metal mexicano.

Agregó también que se trata de una banda que trabajó durante toda su carrera para llegar hasta lo mas alto, no solamente en cuando a un nivel musical, también en lo comercial y en el hecho de que se comenzaron a codear con los grandes de género en todo el mundo, no solamente en México o Latinoamérica.

Otra de las bondades y enseñanzas que dejó la banda al futuro de la escena metalera local, fue el hecho de trabajar por todo el país, hacer giras por todos los estados, no dejar ni un solo rincón de este país donde no hubieran tenido presencia, lo que hizo más grande su popularidad.

Pero, ¿quién es Alberto Pimentel? Se trata de uno de los más admirados cantantes de metal en México, no solamente por el meme que lo catapultó a una fama en redes sociales, sino por todo lo que logró y dejó como legado en la escena del metal nacional, donde sigue trabajando.

Alberto Pimentel es fundamentalmente conocido por su trayectoria en el ámbito del metal. Fue vocalista de la icónica banda de thrash metal Transmetal; pero se consolidó al frente de Leprosy, otra destacada banda de thrash metal mexicana. A lo largo de su carrera ha abordado temas sociales en sus letras, lo que le ha valido la admiración del público.

Sin embargo, también es ampliamente reconocido por un video en el que defendió su trabajo al frente de la banda Transmetal, así como de su nuevo legado en Leprosy. Se trata de una entrevista que le hicieron para la televisión, pero que fue editado para hacerle daño a su imagen, lo que no tuvo efecto en él, pues incluso se hizo más famoso. Así lo explicó en una entrevista con Javier Paniagua:

"Pues mira, ese video tiene mucho tiempo, pero mucho tiempo. Me hicieron una pequeña entrevista, de repente salió al tema lo del apoyo a las bandas mexicanas, saco a la luz de que toda la raza, cuando me hicieron la entrevista y en la actualidad, para ellos no existía el rock mexicano, solo van a ver a los grandes. Medio prendido como que me engancho, y empiezo a decir todo. No falta el wey que le caes mal, que es vocalista que canta en un grupo de black metal, que no lo conoce ni su madre, edita la grabación y después de algunos años sale la misma grabación en todas las redes, pero editada así como queriéndome hacer mal. No sale tal cual, no fue así como se ve, me querían hacer ver mal, pero me hizo más famoso"