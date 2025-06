Verónica Castro revela si le hizo “macumba” a Yolanda Andrade | VIDEO

Este miércoles 4 de junio, Verónica Castro volvió a estar en el ojo público durante un emotivo homenaje a Marco Antonio Muñiz, celebrado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Aunque la velada tenía como objetivo reconocer los 70 años de carrera del reconocido cantante, los reflectores también se centraron en “la chaparrita consentida”, quien no solo fungió como conductora principal del evento, sino que además platicó de manera breve con la prensa que ya la esperaba.

Además de saber sobre su estado de salud luego de recuperarse de una cirugía en el hombro, la prensa cuestionó a la también cantante sobre Yolanda Andrade quien desde hace varios años enfrenta severos problemas de salud y de los cuales no ha descartado la idea de que sus padecimientos sean provocado por algún tipo de “macumba”.

La relación entre Verónica Castro y Yolanda Andrade sigue generando titulares. Particularmente, los rumores que acusan a Castro de haberle hecho “macumba”, es decir, algún tipo de brujería, a Andrade en medio de sus problemas de salud. La especulación ha cobrado fuerza desde que la también conductora dio a conocer su delicado estado físico, derivado de un aneurisma y un diagnóstico de esclerosis múltiple.

Fue así que Verónica respondió a la prensa mexicana sobre los cuestionamientos directos si es que ella le había hecho “macumba” a Yolanda Andrade, con una sonrisa y sin perder la compostura, respondió que la única macumba que hacía es en un escenario.

Y es que ‘La Chaparrita consentida’ no quiso ahondar más en el tema de la salud de Yolanda Andrade de quien se presume fue su pareja sentimental, pese a que la actriz que dio vida a “Rosa Salvaje” lo ha negado en varias ocasiones.

Yolanda Andrade ha atravesado una etapa crítica en su salud. Desde abril de 2023, cuando se le detectó un aneurisma, su condición ha ido en deterioro, afectando aspectos vitales como su visión, movilidad y habla. La también conductora de Montse & Joe ha sido abierta respecto a sus padecimientos, lo que ha generado una oleada de especulaciones.

Debido a esto es que en septiembre de 2023, la conductora sinaloense en entrevista para la periodista Inés Moreno reveló que no descarta ser víctima de trabajos de brujería en su contra.

“Tuve unos episodios bien raros, por que me empezaban a decir: ‘tu tienes un trabajo, una brujería, una no se qué, un hechizo’, fíjate que no fue así de voy a ir con el curandero para que me dé el remedio de eso, no, las misas, el creer en Dios y el no estar pensando en eso (tu fé), sí mi fé, la Virgen de Guadalupe, osea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?”, dijo Yolanda Andrade