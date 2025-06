Tras escándalo por Cazzu, Carlos Cuevas se lanza contra Pati Chapoy y le pide retirarse del periodismo 

El cantante Carlos Cuevas volvió a generar atención mediática al hacer un comentario irónico sobre la periodista Pati Chapoy, luego de que esta sugiriera públicamente que las personas mayores de 70 años deberían dejar de trabajar. El episodio ocurrió en el marco del homenaje que se rindió al legendario Marco Antonio Muñiz por sus 70 años de trayectoria artística.

Cuevas, quien es reconocido por su amplia carrera musical que abarca varias décadas, asistió al Auditorio Nacional en la CDMX para rendir tributo a una figura icónica de la música latina. A su llegada al recinto, el cantante se encontró con varios reporteros a los que dedicó algunos minutos para responder sus preguntas.

Durante la breve entrevista, Cuevas expresó su profundo respeto y admiración hacia Muñiz, calificando el reconocimiento como un verdadero honor para él y para todos los artistas que lo acompañaron. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando los reporteros abordaron el tema del conflicto público que Carlos mantiene desde hace años con Pati Chapoy.

El cantante de 61 años mostró una actitud despreocupada y hasta desafiante ante las preguntas sobre su relación con Chapoy, dejando claro que, aunque ambos coincidieron en el homenaje a Muñiz, no tiene intención alguna de buscar reconciliación o siquiera un saludo de parte de la periodista.

Que me evite ella, es quien tiene que dar la cara por todo lo malo que hizo. Yo no tengo porque evitar a nadie porque no he hecho nada malo. No sé ni me importa, es lo que menos me interesa, afirmó.