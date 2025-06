Sebastián Ligarde enfurece por ataques en redes sociales y envía contundente mensaje

Aunque Sebastián Ligarde es recordado como una de las principales figuras de la televisión en México, el actor decidió alejarse de los reflectores durante varios años al no sentirse valorado en la industria. Sin embargo ha ganado relevancia por sus recientes apariciones en las que comparte detalles de lo que ocurrió en su vida personal durante su ausencia, aunque son más los comentarios positivos también recibe ataques por lo que no dudó en responder exigiendo un alto con un contundente mensaje.

El actor de “Quinceañera” y “Primer amor” gozó de gran fama durante varios años en México, pero a inicios de los 2000 decidió alejarse de la farándula cansado de que su talento no fuera valorado. Ligarde declaró en más de una ocasión que mantuvo en secreto algunos detalles de su vida privada, como la relación con su ahora esposo, el abogado Jorge López Lira, por temor a ser rechazado y perder su trabajo.

Sebastián Ligarde exige un alto a los ataques en redes sociales

En días recientes, el actor, de 71 años de edad, brindó una entrevista a Matilde Obregón en la que reveló detalles de su vida personal como lo relacionado con su esposo con quien ha estado por más de 30 años y el hijo que adoptaron. Aunque su regreso generó gran emoción entre los fans, algunos usuarios lanzaron comentarios negativos ante los que Ligarde estalló exigiendo respeto.

“Yo trato siempre de ser amable y educado, y no entiendo la gente que agrede de una manera tan inhumana a personas que ni supiera conocen. No pierdan su tiempo porque si lo hacen no me van a volver a encontrar en las redes y voy a hacer lo posible por cerrar la comunicación con ustedes”, dijo el actor en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Qué ocurrió con Sebastián Ligarde en los años de ausencia

El actor ha mencionado en más de una ocasión que tras dejar atrás su carrera en México decidió viajar a Perú, en donde fue recibido con los brazos abiertos. Además, decidió abrir su propia escuela de actuación y se mantuvo cercano a sus fans a través de redes sociales compartiendo detalles de sus proyectos profesionales.

En su vida privada, en 2014 se casó con el abogado Jorge López Lira tan sólo un año después de hacer pública su relación. En 2010 adoptaron a un joven de 17 años a quien conocieron durante sus clases de actuación, de acuerdo con lo revelado por Ligarde, el adolescente sufrió violencia familiar y su padre tenía problemas de alcoholismo.

Sebastián Ligarde ha estado más de 30 años con Jorge López Lira, con quien se casó en 2014. Foto: IG @amedeeligardeactor

"Él tenía un padre alcohólico que maltrataba mucho a los hijos y a su mamá. El papá la amenazaba. En una de esas, se fueron a Chicago. Cruzaron el desierto caminando cuando Luis tenía nueve años (…) Ahorita, para mí, Luisito es mis piernas, mis brazos. Ya no puedo hacer muchas cosas. Es un muchacho maravilloso", dijo el actor sobre su hijo, quien ahora tiene 32 años.

Ligarde tiene otra hija de nombre Dawn Amedee con quien tuvo una buena relación por varios años, pero desde hace un tiempo ya no tienen contacto. “Yo no he hecho un intento de acercarme porque las cosas están tensas, pero no voy a estar rogando nada, cada quien tiene sus lecciones que aprender", dijo el actor en 2022 sobre su hija.