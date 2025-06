Sandra Vale habla sobre la agresión que sufrió a manos de Leonardo García: "estuvo cerca de quitarme la vida"

Leonardo García vuelve a colocarse en el ojo de huracán tras las declaraciones de Sandra Vale, su madre. El hijo de Andrés García habría sido acusado agredir fisicamente a su progenitora durante una visita a Acapulco. En los primeros informes se había revelado que fue con un arma blanca y la señora de la tercera edad tuvo que ser llevada al hospital para ser atendida. Ahora, la expareja del actor relató cómo fue que ocurrieron las cosas.

Después de escuchar a Leonardo García negar que le hubiera hecho daño a su madre. El actor de 52 años habría indicado que no sabía si reír o llorar con la información que se había presentado recientemente en los medios de comunicación. Lo que nadie se esperaba era que la señora Vale terminaría por romper el silencio con el tema de la agresión de su hijo.

La expareja de Andrés García habría revelado a TV Notas que su hijo si le hizo daño, inclusive que estuvo cerca de quitarle la vida con un cuchillo. Sandra confirmó que Leonardo le clavó un cuchillo, pero no fue en el estómago como se llegó a a manejar, sino que la lesión se habría presentado en la garganta, por lo que casi le quita la vida.

"Le dije: '¿pero sí te acuerdas que me clavaste un cuchillo?'... El falló, no me apuñaló en el estómago, estuvo cerca de quitarme la vida con ese cuchillo en la garganta", expresó Sandra en la entrevista para TV Notas.