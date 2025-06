Rossana Nájera se sincera sobre la fuerte depresión que sufrió al saber que no podría ser mamá

Cuando se habla de un proyecto de vida y profesional, la maternidad es un tema que se aborda debido al impacto que significa para las parejas. Y es que para algunas mujeres éste es uno de sus grandes deseos, tal y como ocurrió con la actriz Rossana Nájera quien al saber sobre la imposibilidad de ser madre se sumió en una fuerte depresión de la que se dio cuenta luego de varios años.

La actriz, de 45 años de edad, abrió su corazón y habló sobre el tema de la maternidad que está entre los motivos por los que se ha sometido a diferentes tipos de terapia para sanar tras saber que no podría convertirse en madre. Nájera considera que con el tiempo encontró en la ayuda a otras mujeres el porqué de lo que le sucede, pues con su historia puede ayudar a quien atraviesa por una situación similar.

Rosana Nájera habló sobre el proceso de sanación que ha enfrentado durante años en los que tiene claro que tomó terapia por tres motivos principales: las rupturas amorosas, la muerte de sus padres y no poder ser mamá. Sobre éste último indicó que atravesó por una fuerte depresión de la que se dio cuenta años después, pues se alejó de su carrera como actriz al no sentirse “valiosa”.

“Yo creo que viví una depresión que no me di cuenta, porque seguí y me di cuenta muchos años después que yo había estado deprimida porque a veces, ojo, estamos deprimidos y seguimos funcionando (…) No quería hacer casting porque no me sentía valiosa, sentía que si yo no podía ser mamá y que había nacido defectuosa. Fue cuando dije: ‘No, quiero volver a actuar’ porque es lo que me hace sentir plena”, dijo en entrevista para “Ventaneando”.