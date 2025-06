Paulo Quevedo, integrante de "La Casa de los Famosos", tiene cáncer y se someterá a cirugía de emergencia

El actor mexicano Paulo Quevedo, reconocido por su trayectoria en telenovelas y por su reciente participación en el reality "La Casa de los Famosos", reveló una noticia que impactó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento. Con absoluta transparencia y valentía, Quevedo confirmó que padece cáncer y que será sometido a una cirugía de tiroides en los próximos días.

Durante una entrevista, el también cantante relató cómo fue que comenzó a detectar señales preocupantes mientras aún estaba dentro del reality, pero prefirió continuar hasta terminar el programa antes de enfrentar los estudios con mayor profundidad. Fue entonces cuando se sometió a un sonograma que arrojó irregularidades en sus cuerdas vocales.

Me encontraron dos nódulos en la garganta, que uno de ellos está bien, pero otro no está bien; tenía el aspecto con ciertas características que representaba un nódulo cancerígeno, maligno, del cual tuve que continuar sometiéndome a estudios, estudios, estudios, pero aún así, dentro de la casa, no pude concluir nada, dijo Paulo Quevedo.