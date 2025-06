Mauricio Mancera y Ana María Alvarado protagonizan vergonzoso momento al equivocarse de funeral

Ni siquiera las figuras más importantes del medio artístico se salvan de sufrir momentos bochornosos y esto fue más que comprobado por Ana María Alvarado y Mauricio Mancera, quienes compartieron una anécdota que, aunque embarazosa, provocó risas tanto en el set como entre los televidentes que disfrutaban de la emisión de "Sale el Sol".

Todo sucedió durante la sección "Lo que pasa en trapitos se queda en trapitos", en donde ambos relataron cómo, por error, asistieron al funeral de una persona desconocida, creyendo que se trataba del servicio fúnebre de la hermana de una amiga. El inicio de esta confusión se dio cuando Ana María y Mauricio decidieron acompañar a una amiga en el difícil momento de despedir a su hermana.

Esto es muy grave... ¿Es verdad que la semana pasada te metiste al funeral equivocado y andabas dando el pésame a la familia equivocada?, dijo Ana María buscando safarse de la anécdota.

Cecilia Galliano y Sabine Moussier desatan alboroto en redes por apasionado beso

El día en el que Ana María Alvarado y Mauricio Mancera se equivocaron de funeral

Al llegar a la funeraria, se dirigieron a la recepción y mencionaron el nombre de la persona que creían era la fallecida. El personal les indicó que se dirigieran a la capilla número seis. Sin cuestionar la información, ambos ingresaron al lugar y comenzaron a ofrecer sus condolencias a los presentes.

Tú tuviste la culpa porque subiste a la recepción y dijiste "venimos con tal persona", entonces te dijeron "pasen a la capilla número seis". Yo fui atrás de ti y todavía dije "Buenas tardes, lo siento", luego tú "Buenas tardes lo siento" Ya que estábamos ahí me di cuenta de que no conocía a nadie, declaró Ana María.

Fue entonces cuando Ana María notó que no reconocía a ninguno de los asistentes. La situación se tornó aún más confusa cuando su amiga los encontró y, sorprendida, les preguntó qué hacían allí, aclarando que esa no era su hermana. Al darse cuenta del error, tanto Ana María como Mauricio no pudieron contener la risa, aunque reconocieron lo inapropiado del momento.

Nuestra amiga nos dijo "¿Qué hacen ahí? Ella no es mi hermana"... nos salvó nuestra amiga. Nos dio un ataque de risa y tuvimos que irnos a otro lado a parar, sentenció entre risas.

Tras la confesión en "Sale el Sol", la anécdota se viralizó rápidamente en distintas redes sociales, donde seguidores de ambos periodistas comentaron con simpatía y enviaron mensajes sobre sus propias experiencias en funerales o situaciones embarazosas, tomando la anécdota con bastante humor.

La historia, aunque cómica, también sirvió como una reflexión sobre la importancia de la atención a los detalles y la comunicación en momentos delicados. Ana María comentó que fue Mauricio quien inicialmente se dirigió a la recepción y recibió la indicación errónea, mientras que Mauricio bromeó diciendo que ambos compartían la responsabilidad del malentendido.