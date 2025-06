Mamá de Gala Montes presume amistad con Anna Porter, supuesta exnovia de la actriz que la acusó de infidelidad

La polémica por el conflicto entre Gala Montes y su mamá está lejos de terminar debido a las alianzas que ha formado Crista Montes con personalidades que han hablado mal sobre su hija. Y es que si las críticas por la entrevista con Adrián Marcelo no fueran suficientes, la madre de la actriz compartió un video en el que presume su amistad con Anna Porter, la empresaria que dijo haber tenido un romance con la también cantante y la acusó de infidelidad.

La tensión crece entre la finalista de "La Casa de los Famosos México" con su mamá luego de que dejara claro que por el momento no está dispuesta a reconciliarse, declaraciones que surgen en medio de los escándalos que enfrenta por su relación con su mánager Icho Van y es que la confirmación desató molestia en la empresaria Anna Porter que arremetió en contra de la cantante hablando sobre el fugaz romance que tuvieron y en el que le habría dado costosos regalos que tras su ruptura se habría negado a devolver.

Crista Montes se une a Anna Poter con polémico video

"¡Compartiendo un rato!", escribió Crista Montes en la descripción del video que compartió en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a Anna Porter, quien lanzó una indirecta a Gala Montes con el mensaje en su perfil al referirse a las acusaciones contra su mamá en la que la señala de homofobia por supuestamente rechazarla al saber que es bisexual: "Con mi amiga Crista la homofóbica".

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos aplaudieron la manera en al que Crista Montes se abre paso y gana fama en redes sociales, otros lanzaron críticas asegurando que no existe interés por una reconciliación con sus hijas al unirse con quienes ella considera enemigos: "Que bien que no esté sentada esperando a que las hijas la perdonen", "Son buenas para el escándalo, no lo podemos negar", "Qué se puede esperar", "Señora, justo cuando creí que no podía caer más bajo, lo hace" y "Y todavía la señora quiere que Gala le vuelva a hablar".

¿Qué ocurrió entre Gala Montes y Anna Porter?

Luego de que la intérprete de "Tacara" confirmara su noviazgo con Icho Van, la influencer Anna Porter se pronunció en redes sociales revelando haber tenido un intenso romance con la cantante y la señaló de haberle sido infiel con su mánager. La también empresaria expresó sentirse traicionada y calificó a Montes como una persona “cambiante” y “mitómana”.

La modelo y empresaria aseguró haberle entregado costosos regalos a Gala Montes durante su romance, como un “anillo de amor propio” que habría pedido desde Singapur y que tendría un costo de 500 mil pesos. También le habría dado bolsos de marcas de lujo como un Louis Vuitton de 87 mil pesos y una de la marca Balenciaga, aunque afirmó que tras su ruptura intentó pedirle devuelta estos artículos y la actriz se habría negado.