Hospitalizan de emergencia a Nicola, este es el estado de salud del conductor

La mañana de este jueves 5 de junio se reportó la hospitalización de emergencia del conductor de televisión y modelo, Nicola Porcella. El finalista de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" pasó por un complicado momento de salud que lo llevó a recibir atención médica.

Desde su participación en "La Casa de los Famosos México", Nicola Porcella se ha convertido en uno de los grandes referentes del entretenimiento en el país, colaborando en los programas "Hoy" y "¡Qué Buena Hora!". Además sigue en su carrera como modelo y creador de contenido.

Hace unas horas se informó que Nicola Porcella tuvo que ser hospitalizado de emergencia. En entrevista para el matutino de San Ángel el también actor reveló el problema de salud que enfrentó y que lo llevó a recibir tratamiento.

Este día, jueves 5 de junio, el "programa Hoy" informó que Nicola Porcella fue hospitalizado de emergencia durante la madrugada del miércoles 4 de junio. Afortunadamente el conductor de televisión fue dado de alta y brindó sus primeras declaraciones.

En entrevista con el matutino de San Ángel, el finalista de "La Casa de los Famosos México" dijo que le dio una infección en el estómago que lo llevó a ser hospitalizado. Detalló que nunca se había sentido tan mal, pero afortunadamente recibió atención médica oportuna.

"Me dio una infección en el estómago, nunca me había sentido tan mal. Me atendieron, estaba mal, mal, mal", explicó.