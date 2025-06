Fans del Corona Capital se quejan en redes porque el código de preventa Priority no funciona

Este jueves comenzó la preventa de los boletos para el Corona Capital, pero los fans han tenido problemas para tener acceso a la compra de los boletos. Se tiene que recordar que este 5 de junio se abría la preventa para todos aquellos que tuvieran acceso al apartado de Priority, es decir que no cualquier persona podría ingresar a comprar sus entradas. Lamentablemente algunos interesados en asistir al festival han tenido problemas con los códigos de acceso.

Los fans del evento de música que tenían acceso a la preventa Priority de Banamex recibieron un código para poder entrar este 5 de junio a comprar las entradas. Lamentablemente, para los interesados, los códigos que enviaron no sirven, por lo que están teniendo problemas para hacerse con su lugar en el festival. La reacción de la gente en redes sociales fue de enfado, aunque algunos otros revelaron la solución para poder tener acceso a la preventa.

En X la gente comenzó a mostrar su molestia al no poder tener acceso a la preventa, ya que el código que se envió no sirve. Los usuarios del banco se quejaban debido a que los códigos no eran aceptados por Ticketmaster, la plataforma donde se debían comprar los boletos, por lo que no sabían que hacer para comprar las entradas.

"¿Qué pasa con los códigos para la preventa Priority para el Corona Capital? ¡Sus códigos no sirven! En la app de ticketmaster no los acepta, dice que están incorrectos", "No están funcionando los códigos Priority del Corona Capital", "Amigos no me está dejando comprar en la preventa Priority del Corona Capital", "El código Priority para el Corona Capital que mandaron por correo no sirve...", son algunos de los mensajes que se pueden ver en X sobre el tema de la preventa.

Usuarios se quejan por no poder ingresar a comprar los boletos para el Corona Capital (X: mar_delcorazon)

¿Cómo sacar el código Priority para la preventa del Corona Capital?

Algunos usuarios en redes sociales encontraron la solución al problema de los códigos. La gente comenzó a explicar que los códigos que fueron enviados por correo no sirven, por lo que se deben seguir algunos pasos para poder acceso a los verdaderos códigos, con los que se podrán comprar las entradas para el Corona Capital este jueves 5 de junio con el Priority de Banamex.

La gente tiene ingresar a la App de Banamex, donde deberán de dirigirse a la sección de "ofertas para ti". En dicho apartado debe aparecer la opción de "Preventa Priority". Para todos aquellos que les aparezca esta opción, deberán entrar para tener el código que tiene que meter en la página de Ticketmaster.

Se tiene que recordar que no todas las personas que tengan tarjetas de Banamex tienen acceso a este beneficio. Es importante mencionar que la preventa fue dividida dependiendo el nivel de tarjeta que se tiene, por lo que mejor vamos a recordar cómo quedaron las preventas. Es importante mencionar que comenzaron el pasado miércoles con los que pertenecen al grupo de Beyond.

5 de junio es la Preventa Priority, empezó a las 9:00.

6 de junio es la Preventa Exclusiva Banamex que comenzará a las 14:00.

7 de junio es la Venta en General y comenzará a las 14:00.