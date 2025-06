Elenco de la serie "Chespirito: Sin querer queriendo" confiesan detalles del proyecto

Llega a la pantalla la serie que relata la vida artística y personal de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, quien le obsequió al público personajes como “El Chavo del 8”, y “El Chapulín Colorado”.

Por su parte Miguel Islas, quien interpreta a Ramón Valdés, mencionó que debido a la relevancia del proyecto, todos dieron su máximo esfuerzo y no tomaron nada a la ligera.

Algunos de los miembros del elenco tuvieron la fortuna de contar con la guía de los actores originales, como fue el caso de Paola Montes de Oca, quien interpreta a la actriz que le dio vida a “La Chilindrina”. “Gracias a la producción pude conocer a la señora María Antonieta de las Nieves y platiqué con ella horas, me pudo contar muchas de sus experiencias, de su vida, darme tips de cómo hacer su llanto y yo sabía que esto era un gran compromiso y una gran responsabilidad”.

“Ya conocía al señor Edgar Vivar, es un gran amigo mío. Ya había trabajado en dos proyectos con él y me dijo ‘diviértete, disfrútalo, es tú versión, es tu talento, es tu gracia’, y eso me relajó”, explicó Eugenio Bartilotti, quien también interactuó con la celebridad que encarna en pantalla.

Aunque Arturo Barba no pudo conocer a Rubén Aguirre, quien interpreta al “Profesor Girafales”, se nutrió de otra fuente para inspirarse. “Dejó una autobiografía que se llama ‘Después de usted’, y leerla fue volver a encontrar a este ser humano tan entrañable y que había sido muy importante en la vida de Roberto Gómez Bolaños”.

Para ejecutar a Carlos Villagrán y su personaje “Quico”, Juan Lecanda declaró que consumió lo más que pudo del contenido disponible del actor. “Mi personaje es de los que más rango actoral; y eso no es mérito mío, sino que así está escrito; te permite tener porque está Quico que es un payaso (…) traté de absorber lo que más que pude de su material para encarnar a esta dualidad”.

Además de inspirarse de fuentes directas, programas o biografías, el vestuario y maquillaje también fueron de gran apoyo para que el reparto se sintiera cómodo interpretando a sus personajes. “Hay que darle el crédito a todo el equipo de caracterización, no solo conmigo, sino con todos los personajes. Toda la parte creativa de esta producción ayudó mucho a inspirarse”, declaró Andrea Noli, quien le da vida a “La Bruja del 71”.

Sobre la calidad de actuación del reparto, Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, y productor de esta serie de HBO Max, indicó que fue tan fiel, que más de una vez lo llevó a las lágrimas. “Hubo muchos momentos en donde yo veía a Pablo y el impacto era muy emocional. Me sacó más de una lágrima porque estaba viendo a Roberto Gómez Bolaños”.

Para llegar al elenco adecuado, el director de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, Rodrigo Santos, comentó que no fue un trabajo fácil.

“El casting es complicado siempre pero cuando hay un toque de realidad lo es aun más. Yo los veo ahora y me doy cuenta de que no eran elecciones obvias (…) yo tenía una Chilindrina que me gustaba en los videos y Paola estaba entre las mejores, pero no era la favorita, pero en cuanto apareció en cámara se robó el personaje”.