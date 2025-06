Cincuenta quinceañeras de la colonia Guerrero y de la alcaldía Iztacalco bailan su vals con Yahir

El proyecto “Mis XV años”, organizado por Fundación OCESA reunió a medio centenar de chicas que celebraron su fiesta, en donde tuvieron un invitado especial quien fungió como como padrino de la jóvenes, el cantante Yahir.

“Desde que me invitaron me encantó la idea fui chambelán desde chamaco para algunas quinceañeras y ahora tengo la oportunidad de serlo de 50 niñas y poder tocar, cantar y compartir un rato con ellas, eso creo que es un buen regalo”, indicó el artista.

Durante la convivencia de Yahir con las quinceañeras, que se realizó en la Colonia Guerrero, el cantante aprovechó para felicitarlas. “Está bellísimo lo que se está haciendo y lo que se está logrando. Niñas, felicidades, disfruten mucho. Es un día muy especial, seguramente inolvidable y es un placer para mí formar parte de este día y queremos dar un gran show hoy en la noche para la pachanga”.

“Yo siento que el festejo de 15 años es muy especial para todas las niñas. No me tocó tener chicas a mí, puros niños, entonces está chido que podamos regalar un poco de música. Es hermoso poder hacer esto, me encanta”, agregó el ex participante de La Academia 2002.