Cazzu anuncia concierto en Mérida y Puebla, ¿cuándo salen a la venta los boletos y dónde comprarlos?

Desde hace varios días, el furor por ver a Cazzu presentando "Latinaje" en México no ha cesado, pues a pesar de las críticas e incredulidades de algunas personas, Julieta Emilia Cazzuchelli logró agotar dos fechas en el Auditorio Nacional en tiempo récord. Sin embargo, esto no parece suficiente para La Jefa, pues a través de sus redes sociales anunció la apertura de dos nuevos conciertos en Mérida y Puebla.

La serie de presentaciones, que comenzarán en su natal Argentina, forman parte de la gira para promocionar su más reciente disco titulado "Latinaje". En este material, la cantante demostró que puede ir mucho más allá del trap al que nos tenía acostumbradas, pues cada canción es una mezcla única de sonidos que representan a la perfección sus raíces latinas, convirtiéndose en un himno para Latinoamérica.

Fue el pasado 29 de mayo cuando la intérprete de "Con Otra" anunció oficialmente su visita a Ciudad de México (14 y 15 de octubre), Guadalajara (16 de octubre) y Monterrey (18 de octubre). De la misma forma, la tarde de este 5 de junio usó sus redes sociales para expresar su emoción y agradecimiento hacia sus fans por agotar todos los boletos en el Auditorio Nacional; así mismo, dio a conocer que el 22 de octubre se presentará en Mérida y el 24 de octubre en Puebla.

¿Cuándo viene Cazzu a México?

"México, ¿cómo agradecer tanto amor?", así fue como la cantante de "Mala Suerte" dio a conocer las nuevas presentaciones que tendrán lugar en el país. De acuerdo con información de su página oficial, Cazzu estará presentándose en el Foro GNP de Mérida el próximo 22 de octubre; mientras tanto, será el Auditorio GNP de Puebla el recinto que albergará a la trapera el 24 de octubre, culminando así su paso por el territorio mexicano.

Según lo compartido por la cantante, las entradas para estas nuevas presentaciones estarán disponibles a través de Ticketmaster el próximo lunes 11 de junio a partir de las 11:00 am. Todo parece indicar que en esta ocasión no habrá una preventa, por lo que todas las personas podrán acceder a la venta general al mismo tiempo; debido a esto se recomienda mantenerse atenta a los horarios para que no te quedes sin tus boletos.

Hasta el momento, no se han revelado los precios que tendrán estas nuevas presentaciones, pero de acuerdo con las tarifas impuestas para sus conciertos en el Auditorio Nacional, los boletos podrían ir desde los 3,636 pesos hasta los 708 pesos, pero esto no es oficial, por lo que es necesario estar atentas a la venta de entradas.

Cazzu y su regreso a los escenarios internacionales con "Latinaje"

Tras un periodo de introspección y renovación artística, Cazzu marca su regreso a los escenarios internacionales con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "Latinaje". Este proyecto, lanzado el 24 de abril de 2025 bajo el sello Dale Play Records, representa una evolución significativa en su carrera, explorando una variedad de géneros musicales que reflejan la riqueza cultural de América Latina.

"Latinaje" es una obra que trasciende las fronteras del trap, incorporando elementos de cumbia, balada, folklore y otros estilos tradicionales latinoamericanos. De la misma forma, la portada del álbum, que muestra a Cazzu entre los diablos del Carnaval de Humahuaca, simboliza su conexión con sus raíces jujeñas y su compromiso con la representación auténtica de su identidad cultural.

Por otra parte, en una entrevista con Vogue, Cazzu compartió cómo la maternidad y su evolución personal han influido en su música. Describió "Latinaje" como "el disco más valiente que he hecho", reflejando una etapa más introspectiva y madura en su carrera.

Es así como este álbum no solo marca su regreso a la música, sino también una reafirmación de su identidad artística y cultural, consolidándola como una de las voces más influyentes en la escena musical latinoamericana contemporánea. Con "Latinaje", Cazzu invita a su audiencia a un viaje sonoro que celebra la riqueza y diversidad de América Latina, mientras continúa evolucionando y redefiniendo su lugar en la música global.