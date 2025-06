Al borde del llanto, Farid Dieck gana premio y se lo dedica a Jessica Fernández con emotivo mensaje

En medio de la fuerte polémica que rodea a la pareja por declaraciones del pasado, Farid Dieck no dudó en defender a su prometida, Jessica Fernández, a través de un emotivo discurso dedicándole el premio que ganó en los Spotify Awards 2025. El conferencista ha sido calificado en redes sociales como el “rey de los migajeros” y usuarios se han unido en petición para que no se case con la también creadora de contenido.

La noche del miércoles 4 de junio se realizó una nueva edición de los Spotify Awards 2025 en los que Farid Dieck fue reconocido en la categoría Bienestar. La gala fue el motivo para la aparición de la pareja ante el ojo público en medio de las críticas que han recibido luego de que se retomaran en redes sociales declaraciones del pasado sobre su historia de amor con Jessica Fernández, pues aseguran que existirían intereses en la relación.

Farid Dieck ha ganado fama gracias al contenido de su podcast “Relatos y Reflexiones” en el que comparte análisis de películas e historias, mismo por el que recibió un premio la noche del miércoles. El influencer originario de Monterrey, Nuevo León, aprovechó su espacio sobre el escenario para pronunciarse ante la polémica por su relación dedicando el reconocimiento a su pareja a través de un tierno discurso.

El youtuber relató que en 2022 enfrentó su peor momento tanto personal como profesional, pero habría sido gracias al apoyo de Jessica Fernández que salió adelante y creó el podcast por el que posee fama actualmente. Ante esto, puntualizó en que en una situación similar él estaría dispuesto a hacer lo mismo por ella.

“Por alguna razón tú me veías diferente; siempre me viste hacia arriba; siempre confiaste en mí y yo no lo entendía y aún cuando yo no podía verme a mí mismo de esa forma en ese momento decidí confiar en tu mirada, tomé prestados tus ojos y seguí adelante, me eduqué, me superé y de ese impulsó nació ‘Relatos y Reflexiones’. Quiero aprovechar este momento para decirte que si en un momento, las voces externas o tu propia voz interna nublan tu visión y empiezas a creer que eres poco, empezar a perder la fe en ti, quiero que en estos momentos siempre vas a contar con mis ojos para que te veas a través de ellos y recuerdes la increíble mujer que eres”, dijo al borde del llanto Farid Dieck.