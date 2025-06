Supuesta amante del papá de Octavio Ocaña insulta a la mamá del actor y la llama "arrastrada"

El divorcio de Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez volvió a dejar de qué hablar. Después de revelarse todos los conflictos que existieron durante los más de 30 años de matrimonio, la mamá del actor que dio vida a Benito ahora recibiría ataques por parte de la supuesta amante del papá del Octavio Ocaña. La mujer que habría provocado el divorcio no dudó en arremeter contra Ana Lucía, la llamó arrastrada.

Se tiene que recordar que el papá del actor ha negado haber sido infiel, pero Ana Lucía y Bertha, hermana de Octavio Ocaña, aseguraban que la mujer entró en la vida del señor Pérez desde hace más de un año. Ahora, la madre de 'Benito' habría revelado que la actual pareja le ha estado mandando mensajes ofensivo y humillantes, lo que se conoce como ataques directos.

En entrevista para Multimedios, la señora Ocaña revelaría que la supuesta amante del señor Pérez la habría agredido verbalmente en diferentes ocasiones. En la declaración de la mamá del actor se indicó que la supuesta pareja del papá de Octavio le habría llamado arrastrada y dejando claro que el señor Pérez ya no la quiere.

La mamá de Octavio Ocaña dejó claro en la entrevista que tiene todas las pruebas de los ataques que ha recibido por parte la supuesta pareja actual del señor Pérez. Ana Lucía confirmó que en los mensajes la mujer la insulta y le exige que le deje de pedir lo que le corresponde por ley en el proceso de divorcio.

"Tengo pruebas de los mensajes. No solo me insulta, también me exige que deje de pedir lo que me corresponde por ley. ¿Qué clase de persona hace eso?", dijo Ana Lucía.