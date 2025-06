Poncho de Nigris no fue invitado a los XV años de su hija Ivanna, afirma que Leticia Guajardo tuvo la culpa

En el mundo del entretenimiento mexicano, los escándalos familiares suelen trascender rápidamente y captar la atención de medios y seguidores. Uno de los más recientes involucra a Poncho de Nigris, conocido conductor y figura pública, quien abrió su corazón respecto a la tensa relación que mantiene con su hija Ivanna, fruto de su relación con Lucy Garza.

La polémica cobró fuerza cuando se dio a conocer que el conductor se habría negado a pagar la fiesta de XV años de su primogénita, a pesar de que ella se lo pidió en varias ocasiones. A pesar de que su papá no aportó ningún ingreso para ello, el sueño de Ivanna fue cumplido por su mamá, quien costeó con todos los gastos de la fiesta.

Meses después de esta polémica, Poncho de Nigris realizó una entrevista para "Venga la Alegría" donde reveló que desde hace varios meses no mantiene contacto con su hija Ivanna. De acuerdo con Poncho, la ruptura no se debió a una negativa a apoyar económicamente la celebración, sino a diferencias profundas sobre cómo debía realizarse el evento.

No tengo contacto con Ivanna, se enojó conmigo desde que pasó lo de su fiesta de XV años y no se ha comunicado conmigo para nada. Le he mandado mensajes, pero no me ha contestado. No fui requerido en los XV años por obvias razones, dijo en dicha entrevista.

Poncho de Nigris afirma que su mamá fue la culpable de la separación de Ivanna

El origen de la disputa, según Poncho, no fue un rechazo a apoyar económicamente el evento, sino una diferencia de visión sobre la magnitud y formato de la fiesta. De Nigris explicó que no estaba de acuerdo con realizar una celebración grande ni con mezclar a su familia con la de su ex pareja, Lucy Garza.

Es así como en dicha entrevista, el conductor también afirmó que el origen de este conflicto se debió a su mamá, Leticia Guajardo, quien supuestamente habría comenzado los rumores de que él se negaba a costear la fiesta, lo que contribuyó al alejamiento entre padre e hija. Cabe recordar que, desde hace varios meses, Poncho mantiene una relación bastante tensa con su madre, lo que los ha llevado a alejarse definitivamente de ella.

Al decir que supuestamente yo no le quería pagar los XV, que esa nunca fue la razón, yo quería hacer algo más privado con ella y se salió de control. Ahorita estoy distanciado con mi mamá y con mi hija, dijo el conductor.

Ante el supuesto rechazo de Ivanna hacia su papá, el conductor aprovechó las cámaras de "Venga la Alegría" para mandar un mensaje a su hija, mismo que fue criticado por distintas personas que afirman no ver el "mínimo esfuerzo" por parte de De Nigris para crear una verdadera relación con su hija mayor.

Mi hijita, lo que necesites aquí está tu papá para todo. Me parecía una pendej*da de adultos que querían llamar la atención para hacer una fiesta, invitar famosos y demás, que ya se habló y además no voy a caer en manipulaciones externas, sentenció.

Lucy Garza felicita a Ivanna por sus XV años

Por su parte, Lucy Garza, madre de Ivanna, compartió en su cuenta oficial de Instagram fotografías de la fiesta, donde la joven aparece luciendo un vestido rosa espectacular. De la misma forma, aprovechó su plataforma para admitir que la razón que De Nigris le había dado para no celebrar los XV años de Ivanna era debido a su apretada agenda laboral, distando mucho de los motivos compartidos por el conductor para el público.