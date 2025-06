Oscar Maydon cancela conciertos en la CDMX, ¿cómo pedir el reembolso de los boletos?

El cantante de corridos tumbados Oscar Maydon no podrá realizar los conciertos que tenía programados el 6 y 11 de junio de 2025 debido a cuestiones logísticas. Mediante un comunicado publicado esta mañana se dio a conocer que ambos show quedaron cancelados, por lo que las personas que ya tenían boletos ya pueden solicitar su rembolso, aquí te decimos cómo hacerlo.

"Informamos que, por cuestiones de logística ajenas al artista, al recinto y a Ocesa, los conciertos de Oscar Maydon programados para las próximas fechas en México, no podrán llevarse a cabo", dice parte del comunicado.

"Querida familia: Por razones fuera de mi control, no podré presentarme en las próximas fechas en México (...) Sé que esto puede ser decepcionante, y créanme que me duele en el alma no poder verlos por ahora. Su apoyo y comprensión significan todo para mí. Lo que viene será aún más grande", fue el mensaje de Oscar.