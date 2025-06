Morten Harket, icónico vocalista de A-ha, padece una devastadora enfermedad crónica; nunca volverá a cantar

Morten Harket, el emblemático vocalista de la legendaria banda noruega A-ha, hizo pública una noticia que conmocionó a sus seguidores y a la industria musical global: padece la enfermedad de Parkinson. En una entrevista exclusiva para el sitio oficial del grupo, Harket confesó que las limitaciones que le impone esta enfermedad neurodegenerativa hacen poco probable que pueda volver a cantar en un escenario.

Fundada en Oslo en 1982, A-ha es considerada una de las bandas de pop más influyentes y exitosas de Noruega y Europa. El trío alcanzó fama mundial en los años 80 gracias a éxitos como "Take On Me", cuya icónica mezcla de sintetizadores y la impresionante voz de Harket se convirtieron en himnos globales.

Este anuncio no solo marca un antes y un después en la trayectoria del cantante, sino que también pone en la mira un padecimiento que afecta a millones de personas en todo el mundo. La enfermedad de Parkinson, identificada por primera vez en 1817 por el médico británico James Parkinson, es una afección crónica y progresiva del sistema nervioso central que impacta la movilidad, el control muscular y en muchos casos, las capacidades vocales.

¿Qué enfermedad tiene Morten Harket?

Durante dicha entrevista, Morten Harket explicó que su diagnóstico no fue una sorpresa total, aunque aceptarlo le está resultando difícil, convirtiéndose en un doloros proceso de adaptación. A sus 65 años, Harket afirma enfrentar esta noticia con serenidad, inspirándose en la actitud resiliente de su padre de 94 años, quien le enseñó a aceptar los cambios del cuerpo con el tiempo.

No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. Con el tiempo, he asimilado la actitud de mi padre de 94 años ante la forma en que el organismo se va rindiendo poco a poco: "Uso lo que me funciona", dijo.

En el último año, Harket ha estado bajo tratamiento en una clínica especializada en Estados Unidos, donde se le implantaron electrodos en ambos lados del cerebro para aplicar estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés), una técnica reconocida internacionalmente para aliviar los síntomas motores del Parkinson.

Igualmente, el cantante noruego detalló que, aunque sigue luchando para mantener su condición física, equilibrar los efectos de la medicación con los síntomas de la enfermedad es un desafío constante ya que el Parkinson suele causar temblores, rigidez, lentitud de movimientos y, en muchos casos, dificultades para hablar, problemas de escritura y fatiga.

Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios. Hay tanto que sopesar cuando se emula la maestría con la que el cuerpo gestiona cada movimiento complejo, los asuntos sociales y las invitaciones, o la vida cotidiana en general, confesó el cantante.

Morten Harket podría no volver a cantar nunca más debido al Parkinson

Por otra parte, la voz de Harket ha sido admirada por su rango vocal excepcional y su capacidad para transmitir emociones profundas, convirtiéndose en un sello distintivo de la banda. Sin embargo, con el avance del Parkinson, la voz del cantante está siendo afectada significativamente, lo que genera incertidumbre sobre el futuro artístico del músico, quien afirma no sentir ganas de cantar nunca más.

No tengo ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro, dijo seriamente.

Finalmente, Morten Harket dirigió algunas palabras a sus fans en donde les pidió no preocuparse por él ya que se encuentra aprendiendo a vivir con dicha enfermedad y está recibiendo los cuidados necesarios; en cambió los insitó a mirar hacia adentro y descubrir quiénes son en realidad, así como aprovechar y cuidar la naturaleza.

No te preocupes por mí. Descubre quién quieres ser: un proceso que puede renovarse cada día. Sé un buen servidor de la naturaleza, la base misma de nuestra existencia, y cuida del medio ambiente mientras aún sea posible. Dedica tu energía y esfuerzo a abordar problemas reales, y ten la seguridad de que estoy siendo atendido, sentenció.

Lee AQUÍ la entrevista completa.