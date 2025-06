Leonardo García niega ataque contra su madre, revela las razones por las que se metió a rehabilitación | VIDEO

Luego que trascendió que el actor Leonardo García, hijo del fallecido galán de México, Andrés García habría recaído en el alcohol y que debido a esta adicción agredió a su madre con un arma blanca, es el mismo ojiazul quien rompe el silencio y aclaró lo que realmente pasó y la razón por las que decidió meterse a rehabilitación.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el hijo del fallecido Andrés García aclaró lo publicado en una famosa revista de espectáculos de circulación nacional y aseguró que todo lo que aparece en sus páginas es una mentira.

Fue en una breve plática que sostuvo Leonardo García, con el periodista antes mencionado que quiso aclarar que él jamás ha atacado a su madre por ningún tipo de motivo, por lo que además de asegurar que lo publicado en la revista es mentira, el actor aseguró que habrá consecuencias legales en contra de la revista.

“que bueno que me avisaste, porque mira, una cosa es que digan estos chismes de cualquier cosa, pero algo así de fuerte sí hay que desmentirlo… hablé con mi abogado…y ahora sí vamos a tener que meter cuestiones legales, porque yo jamás he acuchillado a mi mamá, y mi papá jamás me puso un tiro, no sé si reírme o llorar”, dijo García

En esta misma declaración, Leonardo aseguró que a lo largo de toda su vida, su padre, el fallecido actor Andrés García tampoco le disparó como lo aseguraron en TVNotas.

Respecto al tema de la supuesta recaída en el alcohol que tuvo y que debido a esto fue internado en una clínica de rehabilitación por su madre, Leonardo García aclara que efectivamente sí estuvo en una clínica, sin embargo, él llegó a dicho lugar por su propio pie y por decisión propia, ya que estuvo deprimido por las pérdidas que vivió en tan poco tiempo.

“yo me metí a la clínica por mi propia convicción, por mis pérdidas, porque murió mi papá, murieron mis gatos y por el tema del departamento, entonces, me deprimí y yo me metí a la clínica, no me metieron poor nada de otra cosa, vamos a aclarar esto aquí…”, finalizó Leonardo García