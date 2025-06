Laura Bozzo rompe el silencio contra Gabriel Soto e Irina Baeva: "Estamos todos jodidos" | VIDEO

Tras el reciente revés legal en su demanda contra la pareja de actores Gabriel Soto e Irina Baeva, la polémica presentadora Laura Bozzo alzó la voz, expresando su profundo dolor y sorpresa ante la cobertura mediática, además del fallo judicial. En declaraciones exclusivas, Bozzo no solo defendió su postura, sino que también arremetió contra las televisoras por lo que considera un trato injusto y excesivo.

"Lo que más me gusta es ser influencer, parecía la abuela de todos, la prensa me aplastó, básicamente creo que fueron muy rudos conmigo. La verdad creo que se excedieron", sentenció Bozzo, visiblemente afectada por la situación. La presentadora ubicó el origen del conflicto con Soto y Baeva en una opinión que emitió durante el programa "El Gordo y la Flaca" en Estados Unidos, enfatizando que no ocurrió en México.

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones fue su crítica a la actitud de las televisoras. "Estoy muy dolida con la actitud de las televisoras, siempre he tenido buena relación, les he dado mis mejores años a la televisión. No se vale esa agresividad por parte de los reporteros, fue horrible. Tengo la pierna toda moreteada, me pisaron", relató, describiendo un escenario de confrontación física con la prensa.

Laura Bozzo se defendió. Crédito: @LauraBozzoOficial

¿Por qué Laura Bozzo enfrenta una demanda millonaria?

En un tono más combativo y desde su perspectiva como abogada, Bozzo lanzó una advertencia: "Los abogados son claros, el que no la debe y no la teme, que mejor busquen otras noticias para hacer escándalos". Además, cuestionó la implicación de las cadenas televisivas en este tipo de situaciones.

"Cuando hay daños, es la cadena la primera que tiene que ser denunciada, como abogada, violan el derecho de todos, si ya no puedes opinar y te van a demandar, estamos todos jodidos. La Constitución de México lo dice", dijo

Respecto a la sentencia, Bozzo aclaró que el proceso aún no ha finalizado. "En este momento no se aplicará ninguna sentencia hasta que se analice, se vea punto por punto y se decida si realmente va o no va. Está suspendida la sentencia hasta que una corte la revise".

Finalmente, la presentadora reflexionó sobre las implicaciones de su caso para la libertad de expresión. "Los reporteros no se dan cuenta de que no podrán hacer ni decir nada. Esto se llama jurisprudencia, si hay una de este tipo, cualquiera que dé una opinión, pueden hacerle esta barbaridad", advirtió.

Si bien concluyó con una nota de optimismo personal: "Yo estoy muy feliz, estoy en una etapa muy feliz después de haber pasado una pesadilla de terror". Las palabras de Laura Bozzo abren un nuevo capítulo en este mediático litigio, prometiendo más desarrollos en el ámbito legal y de los medios.