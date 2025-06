La Casa de los Famosos México 3: Wendy Guevara rompe el silencio sobre el supuesto despido de Cecilia Galliano

Wendy Guevara fue la encargada en romper el silencio sobre algunos cambios que se están realizando en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Uno de los que más se ha mencionado es la salida de Cecilia Galliano de las pre y post galas. La ganadora de la primera temporada del reality show más polémico de la televisión mexicana explicó que la salida de la argentina no tuvo que ver con una pelea con otro conductor.

En recientes declaraciones, Wendy explicó que el verdadero motivo por el que la producción determinó que lo mejor que se podía hacer para darle un cambio a la producción estaba relacionado con la salida de Cecilia. Guevara habría explicado que la argentina no estaba "levantando el evento", por lo que decidieron cambiarla para que la influencer fuera la que tome las riendas de las pre galas y las post galas de la temporada 3 de La Casa de los Famosos México.

Sobre los motivos por los que dejó el programa para la temporada 3, Wendy no perdió el humor que siempre la ha caracterizado y comenzó explicando que no estaba levantando el evento. Después de la broma, la integrante de 'Las Pérdidas' dejó claro que nadie le quitó el trabajo a nadie y que seguramente la argentina habría tenido algún otro proyecto y por ese motivo no pudo formar parte de los conductores del programa.

"Nadie le quita el trabajo a nadie, yo creo que por cosas de ella ya no pudo. La verdad, ni he preguntado ni nada", dijo Wendy ante los cuestionamientos de Televisa Espectáculos.

Wendy Guevara dejó claro que Galliano no salió por problemas con la producción (IG: soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara asegura que Galliano dejó la vara muy alta

Wendy Guevara fue cuestionada por Televisa Espectáculos sobre una posible enemistad con Galliano, a lo que contestó rotundamente que no había ningún problema con la argentina. Posteriormente habló sobre su nuevo roll dentro de La Casa de los Famosos México 3, ya que tomará el lugar que dejó Cecilia. La ganadora de la temporada 1 tendría claro que la exconductora del reality show dejó la vara muy alta.

"Cecilia dejó la vara muy alta porque ella es muy buena conductora; está muy bien preparada para todo esto. (...) Es bien linda, yo la quiero mucho, me la pasé espectacular con ella en la otra temporada", dijo Wendy Guevara.

Wendy dejó claro que Cecilia dejó la vara muy alta (IG: soywendyguevaraoficial)

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 3?

La nueva temporada del reality show más polémico de la televisión mexicana estará comenzando el próximo 27 de julio. La hora en la que los fans del programa podrán ver como los habitantes ingresan a la casa para vivir unos días llenos de polémicas y momentos que marcarán la televisión mexicana será a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.