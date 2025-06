La cantante Jessie J es diagnosticada con cáncer de mama y reconoce que necesita apoyo emocional

La reconocida cantante británica Jessie J dio una noticia impactante a sus seguidores a nivel mundial ya que fue diagnosticada con cáncer de mama en una fase temprana. La artista, conocida por éxitos globales como "Bang Bang" y "Domino", hizo pública su situación a través de un emotivo video en Instagram, donde el apoyo de sus seguidores no se hizo esperar.

En el metraje, la artista también informó que se someterá a una cirugía poco después de su próxima presentación en el festival Capital’s Summertime Ball, que tendrá lugar el domingo 15 de junio en el emblemático estadio de Wembley, Londres. Por ello, explicó que después de esta presentación desaparecerá por un tiempo para recuperarse, pero prometió regresar con "más música y energía".

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diagnóstico temprano en el cáncer de mama es una clave fundamental para mejorar las tasas de supervivencia ya que detectarlo en etapas iniciales puede incrementar la eficacia del tratamiento y reducir la mortalidad. La OMS señala que aproximadamente 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en 2020 a nivel global.

Jessie J revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

En el video, Jessie J, de 37 años, compartió detalles de su diagnóstico con una mezcla de sinceridad y optimismo, resaltando la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. La artista también explicó que decidió compartir su diagnóstico públicamente no solo para procesar su propia experiencia, sino para brindar apoyo a quienes atraviesan luchas similares.

Fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. El cáncer apesta en cualquier forma, pero me aferro a la palabra "temprana" [...] Solo quería ser abierta y compartirlo. Uno, porque, egoístamente, no hablo lo suficiente de ello. No lo estoy procesando porque estoy trabajando tanto. También sé cuánto me ha ayudado compartir en el pasado, al recibir amor, apoyo e historias de otras personas, dijo.

Reconocida por su carácter transparente y cercano con sus seguidores, Jessie J agregó con un toque de humor que "es una manera muy dramática de hacerse una operación de senos". Pero a pesar de su comentario, la cantante no ocultó el impacto emocional que representa la enfermedad, señalando que lo más doloroso es saber que muchas personas enfrentan condiciones iguales o peores.

Aunque los detalles específicos del tratamiento de Jessie J no han sido divulgados, la cirugía es uno de los procedimientos más comunes para el cáncer de mama en etapa temprana. La Sociedad Americana del Cáncer (ACS) indica que puede incluir desde una tumorectomía, que consiste en remover solo el tumor y un margen de tejido sano, hasta una mastectomía, que implica la extracción completa del tejido mamario.

Posteriormente, dependiendo del tipo y características del tumor, puede ser necesario complementar con radioterapia, quimioterapia o terapia hormonal. Hasta el momento, la cantante no ha dado más detalles sobre el procedimiento al que se someterá, pero los mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales no se hicieron esperar con miles de fans expresando sus mejores deseos para una pronta recuperación.

Cabe recordar que en 2023, Jessie J se convirtió en madre, un rol que ha descrito como uno de los más transformadores y motivadores en su vida, por lo que en su mensaje la cantante mencionó que su hijo es una fuente constante de inspiración para mantenerse fuerte y esperanzada durante este desafío de salud.

¿Quién es Jessie J?

Jessie J, cuyo nombre real es Jessica Ellen Cornish, es una cantante y compositora británica nacida en Londres el 27 de marzo de 1988. Se formó en la prestigiosa BRIT School, la misma institución de la que egresaron artistas como Adele y Amy Winehouse. Antes de alcanzar la fama como solista, escribió canciones para otros artistas, incluida "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus.

Su debut discográfico llegó en 2011 con "Who You Are", álbum que incluyó éxitos como "Price Tag", "Do It Like a Dude" y "Domino", consolidándola rápidamente como una voz poderosa dentro del pop y el R&B. A lo largo de su carrera, Jessie J demuestra una notable versatilidad musical, colaborando con artistas como Nicki Minaj y Ariana Grande en el megaéxito "Bang Bang".

Ha lanzado cinco álbumes de estudio, destacando "R.O.S.E". (2018), un proyecto conceptual dividido en cuatro partes, y un álbum navideño ese mismo año. También fue coach en programas como The Voice UK y The Voice Australia, y recibió premios como el Brit Award al "Critic’s Choice" y varios MTV Europe Music Awards. En 2025, retomó su carrera con nuevos sencillos y prepara el lanzamiento de su próximo álbum.