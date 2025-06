Hija de Andrea Legarreta será parte de la serie de "Chespirito", este es el personaje que interpretará Nina Rubín

Este jueves 5 de junio se estrenará de manera oficial la bioserie autorizada de “Chespirito”, en donde por fin, los amantes y seguidores de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños conocerán lo que sucedió detrás de todos estos programas que reunieron a las familias y que llevó a sus protagonistas a la cima de la fama.

Sin embargo, en esta serie, además, de mostrar la vida de los actores que dieron vida a los emblemáticos personajes de “Chespirito”, también, conoceremos a muchas más personas que fueron clave en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Y es justamente Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta quien encarnará a una mujer que si bien, no fue parte de los programas, si fue muy importante en la vida del famoso productor.

Durante la alfombra roja de la presentación de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, estuvieron presentes todos los actores que formaron parte de este gran proyecto, el cual se estrena este jueves 5 de junio a través de la plataforma MAX.

Entre los famosos que desfilaron en esta alfombra roja estaba Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, la joven actriz estuvo acompañada por su famosa madre. En entrevistas con diversos medios de comunicación, Nina reveló a quién interpretará en la bioserie de Chespirito.

De acuerdo con la propia Nina, ella dará vida a Marcela Gómez Fernández, hija de Chespirito, dicho papel fue muy especial para la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, pues, sin saber que ella interpretaría a Marcela, Nina es muy amiga de María Penella Gómez, hija de Marcela y nieta de Chespirito.

“Es muy chistoso porque María Penella y yo trabajamos en ‘Te acuerdas de mí’ con Carmén Armendariz, y después, yo me quedó en este proyecto y me dicen: ‘ok vas a hacer Marcela’, me pongo a investigar a Marcela y digo: ‘no es cierto, es mamá de María’, y luego luego le escribo a María y le digo que voy a interpretar a tu mamá, entonces, fue muy especial y luego conocerla a ella es uno de los seres humanos más adorables que yo he conocido”, dijo Nina Rubín