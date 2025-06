Fernando Schoenwald defiende a su esposa, Bárbara de Regil, y responde a la posible demanda de Vica Andrade

Luego de que Bárbara de Regil señalara a Memo del Bosque de haberla acosado, el abogado Guillermo Pous, quien representa a la viuda del productor, Vica Andrade, indicó que la actriz podría enfrentar consecuencias legales. Al respecto, Fernando Schoenwald no dudó en defender a su esposa y la respaldo en sus acusaciones contra el también director puntualizando en que la declaración se hizo meses antes de su fallecimiento.

Bárbara de Regil habló durante el reality show "Secretos de pareja" del acoso que sufrió por Memo del Bosque cuando iniciaba su carrera. La actriz indicó que fue citada por el productor -que en ese momento estaba casado- bajo el pretexto de un proyecto de trabajo, pero al llegar a su oficina éste habría intentado besarla a la fuerza. Las declaraciones de la también influencer fitness generaron una fuerte polémica, pues salieron a la luz después de la muerte del director el pasado 7 de abril tras años de luchar contra el cáncer.

La protagonista de "Rosario Tijeras" ha puntualizado en que sus declaraciones se hicieron desde el año pasado, antes de la muerte de Memo del Bosque, pero fue hasta hace unas semanas cuando salieron a la luz. Sobre el motivo por el que alzó la voz luego de tantos años, explicó que era el temor lo que la detenía pero decidió romper el silencio para motivar a otras personas que viven lo mismo que ella a hacer lo mismo, algo en lo que su esposo, Fernando Schoenwald, no ha dudado en apoyarla.

“Si la tiene (demanda), pues la atenderemos en su momento. Creo que callarse es lo que está mal porque si Bárbara se calla o se retracta de lo que dijo, entonces le estaría dando el mensaje a la gente que le sucede, principalmente a las mujeres de este país, que sabemos que esto sucede, que no salgan y levanten la voz y eso me parece pésimo. Al igual que pedir una disculpa, sea cierto o no, quiere decir que aunque hayan abusado de ti tienes que salir y pedir una disculpa. No olvidemos que el señor estaba vivo cuando todo esto se dijo”, declaró Fernando Schoenwald.