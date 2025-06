Fans de Nicola Porcella recuerdan sus mejores momentos en La Casa de los Famosos México a dos años de su participación

En un abrir y cerrar de ojos, la vida del actor y presentador peruano Nicola Porcella cambió. Esto sucedió tras su participación en el reality show “La Casa de los Famosos México” (LCDLFM) porque se convirtió en uno de los participantes más queridos del público. Por lo mismo, a dos años de estos, sus fans recordaron sus mejores momentos en el televisivo que es grabado 24/7.

Vía Twitter, red ahora llamada X, los seguidores de Nicola Porcella precisaron que la nueva generación de participantes de LCDLFM se dio en 2023. Esta primera edición se estrenó el 4 de junio de ese año y el peruano era uno de los participantes que pasó desapercibido porque no era conocido en México, aunque se mudó al país desde 2019.

Sin embargo, semana a semana, Nicola Porcella se ganó al público. Esto aumentó cuando empezó su amistad con la influencer trans mexicana Wendy Guevara, a quien considera una hermana. Los exparticipantes de “La Casa de los Famosos México” hicieron una mancuerna que sus fans bautizaron como “Wencola”.

Además, tanto Nicola Porcella como Wendy Guevara fueron parte del llamado “Team infierno”, que se volvió el favorito de la audiencia. Se evidenció porque prácticamente todos los integrantes de éste llegaron a la final y los dos finalistas fueron los llamados Wencola. El triunfo de la primera edición de LCDLFM quedó en manos de la generadora de contenido, mientras que el peruano se quedó con el segundo lugar.

Dios mío JAJAJAJAJA @nicolaporcella no tienes NI IDEA de lo bien que le hiciste a mi vida durante ese reality por las risas que me sacaste uD83EuDD23uD83EuDD79 DOS AÑOS CON NICOLA #NicolaPorcella pic.twitter.com/SYEdFpPNFp

Esta aventura es recordada por los fans de Nicola Porcella, quien es llamado “El novio de México”. Por lo mismo, el peruano, de 37 años de edad, es tendencia en Twitter, ya que sus admiradores le externaron el amor que le tienen, además de que expusieron que siempre lo apoyarán.

Algunos mensajes que se leen para recordar que Nicola Porcella participó en LCDLFM hace dos años son los siguientes:

“Te conocí un día como hoy, me enganché el día de la foto y no te solté nunca más desde que diste el mensaje que mi alma necesitaba. Te amo, Nico, gracias por este bello viaje, el camino continúa. Dos años con Nicola”, “Dios mío, Nicola Porcella, no tienes ni idea de lo bien que le hiciste a mi vida durante ese reality por las risas que me sacaste. Dos años con Nicola” y “con mi 1% a muerte, es lo más bonito que tengo en la vida. Nosotros también a muerte contigo, Nicola Porcella”.