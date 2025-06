David Ortega, actor y semifinalista de "Survivor México", vende su ropa interior usada en miles de dólares

David Ortega, originario de Jalisco, ha forjado una carrera multifacética como actor, modelo y empresario. Su trayectoria en la televisión mexicana incluye participaciones en producciones como "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Mi marido tiene familia".

Sin embargo, contrario de lo que muchas personas podrían pensar, su carrera como actor y modelo no es tan fabulosa como se piensa ya que la industria del entretenimiento se encuentra llena de inestabilidad, misma que afecta a famosos como Ortega. Ante esto, el querido intérprete ha tenido que buscar otra forma de generar ingresos, aprovechando un nicho bastante particular para emprender.

Por medio de su reciente participación en el programa "La Saga", conducido por Adela Micha, el actor reveló que además de su carrera en los medios, también se encuentra vendiendo su ropa interior usada, algo que, según sus palabras, le ha dado mejores ingresos que los protagónicos en esos famosos programas de televisión.

En la entrevista, Ortega reveló que desde hace seis años vende su ropa interior usada a sus seguidores. Esta actividad, que puede parecer poco habitual o incluso polémica, ha demostrado ser un ingreso constante y significativo, pues de acuerdo con el actor, el precio de cada prenda ronda los 1,000 dólares, un monto considerable que refleja la demanda que ha generado.

Yo los vendo en mil dólares. Me ha pasado que me dicen "entrégamelo tú", pero eso no. Lo más que he hecho es mandarlo en un Uber, confesó David Ortega.