Consuelo Duval quiere volver a interpretar a “Federica P.Luche” en el cine o la pantalla chica

Durante 10 años, Consuelo Duval interpretó a “Federica” en “La Familia P. Luche”, una mujer tóxica y gritona que no se dejaba de su marido “Ludovico”, interpretado por Eugenio Derbez, creador del programa, y con quien muchas mujere se identifican, por eso le gustaría darle un cierre a esa historia, ya sea en el cine.

“Hay planes de hacer una película desde hace muchos años, pero no llegan a un acuerdo entre Televisa y Eugenio Derbez , espero que se logre para que el público salga ganando y nosotros no sigamos envejeciendo, que le paren a sus egos y suelten este programa que ni es de ellos, sino de la gente y se merecen una película”, afirmó la actriz.

Aunque el programa concluyó en 2012, se repitió algunos años y varias de sus escenas son parte de los memes que circulan a diario en internet, por eso es que Duval considera que se le debe dar un gran cierre, ya sea en el cine o con una temporada más, para despedirse con mucho humor de “Federica”.

“Me encanta, porque es un personaje que las personas quieren mucho y me dicen en la calle que soy su inspiración, que por ese papel son tóxicas… Y ‘Federica’ me da el permiso de ser una amargada, loca, gritona para ponersele al tiro al marido”, agregó entre risas.

Consuelo disfruta la comedia al máximo con este tipo de papeles, pero no es el único por el cual la gente la reconoce, ya que a “Nacaranda” la interpretado casi 20 años, primero en “La hora pico” y actualmente en el programa “Tal para cual”.

“A todos mis personajes les pongo el alma y un poquito de mí, pero sin duda ‘Nacaranda’ es la que me pone de buen humor, me llena de ternura y me encantaría ser como ella… Es un regalo para mí y para el público de México”, contó.