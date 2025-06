Alicia Villarreal habla por primera vez de su agresión y afirma que Cruz Martínez la "pudo haber dormido para siempre"

El 16 de febrero del 2025, lo que parecía ser un concierto más de Alicia Villarreal se convirtió en un estremecedor grito de ayuda cuando, al finalizar su presentación, la cantante se acercó al filo del escenario para realizar una señal de auxilio usada cuando se vive algún tipo de violencia dentro de la relación. Este acto inmediatamente encendió las alarmas y fue la propia Villarreal quien horas más tarde confirmó que había estado sufriendo ataques físicos y emocionales por parte de Cruz Martínez, su ahora expareja.

Horas más tarde y visiblemente afectada, la intérprete de "Te quedó grande la yegua" narró como Martínez la había violentado físicamente dentro de su residencia, impidiéndole tomar documentos importantes y su teléfono celular e incluso mostró los moretones producto de la agresión. En ese momento, Alicia recibió una ola de apoyo, pero optó por no brindar más detalles al respecto.

No fue hasta este 4 de junio que Alicia Villarreal al fin pudo hablar públicamente sobre lo que sucedió en aquella ocasión y fue a través de una entrevista exclusiva emitida en el programa Telediario Monterrey, donde la cantante ofreció un testimonio desgarrador y lleno de valentía. Aunque visiblemente afectada y al borde del llanto, Villarreal tomó valor para narrar la aterradora verdad que casi termina con su vida.

Según datos de la organización internacional Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, la violencia contra las mujeres, incluyendo episodios dentro del ámbito familiar o profesional, sigue siendo un problema alarmante en el país. Las cifras indican que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o emocional, y casos relacionados con figuras públicas ayudan a visibilizar esta problemática.

¿Qué fue lo que le pasó a Alicia Villarreal?

Con los ojos al borde del llanto y una voz marcada por el dolor y la determinación, la cantante mexicana Alicia Villarreal no solo narró lo ocurrido, sino que dejó en evidencia el profundo impacto que aquella noche dejó en su vida personal, su salud emocional y en la seguridad de su entorno familiar.

La cantante relató que el incidente no fue una simple discusión, sino un acto de violencia inesperado que, según sus palabras, pudo haber tenido consecuencias fatales. Así mismo, calificó a Cruz Martínez de "cobarde" y afirmó que lo que más miedo le causaba era el dolor que podrían sentir sus hijos.

Eres un maldito cobarde que no puedes hacer eso, no te lo voy a permitir [...] Era la primera vez que me pescó de esa manera. No es si lo perdono o no, que lo perdone Dios. No voy a permitir que mi vida esté en manos de alguien que está enojado y ni siquiera sé por qué, dijo al borde del llanto.

La escena, tal como la describió durante la entrevista, fue repentina, brutal y marcada por un nivel de violencia que ella nunca imaginó que viviría de alguien tan cercano. De la misma forma, explicó que la agresión fue tan intensa que requirió atención médica inmediata, colocándola en una situación de vulnerabilidad extrema que, de no haber contado con apoyo a tiempo, podría haber terminado en tragedia.

Él prácticamente me pudo haber dormido para siempre con sus manitas. No sé qué pasaba por su mente. Una persona enojada que no puede controlarse ya está enferma, dijo.

Aunque no profundizó en los detalles clínicos de la atención que recibió, dejó claro que la situación derivó en una hospitalización que sirvió como punto de inflexión en su vida. Fue entonces cuando decidió no callar más y buscar ayuda emocional, legal y familiar para enfrentar las consecuencias de una agresión que, según ella, marcó un antes y un después.

Alicia Villarreal manda un mensaje a las mujeres víctimas de violencia

Durante la conversación, Alicia Villarreal también enfatizó que, si bien el daño físico fue grave, las secuelas emocionales han sido igualmente difíciles de superar, pues revivir esa noche le genera ansiedad, pero también le da fuerza para alzar la voz y tomar el control de su historia.

La artista, originaria de Monterrey, también aseguró que hablar de lo sucedido no fue fácil, pero lo consideró necesario, no solo por su propia sanación, sino para visibilizar la violencia de género que muchas mujeres aún callan por miedo, vergüenza o presión social.

Yo estaba viviendo una cosa muy tremenda y mi corazón no tenía paz. Lo que más me afligía era pensar que mis hijos podían estar llorando sin saber lo que pasó, y yo podía estar muerta. Eso era lo que más me aterraba [...] No soy una mujer dejada, pero también a veces decimos ‘no importa lo que diga’. Eso lo vamos haciendo fuerte con el tiempo, pero esa noche ya no podía permitirme más, declaró.

Al concluir su valiente testimonio, Alicia Villarreal no quiso retirarse sin enviar un mensaje lleno de fuerza y esperanza a todas aquellas mujeres que han vivido, como ella, experiencias de violencia dentro del hogar; la cantante utilizó su espacio para hablarle directamente a quienes todavía guardan silencio, recordándoles que no están solas y que sus voces también importan.