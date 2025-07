Zahie Téllez dedica mensaje a Plutarco Haza tras ser eliminado de "MasterChef Celebrity"

Pese al talento culinario que mostró y que lo mantuvo en la competencia durante varias semanas, Plutarco Haza fue eliminado de "MasterChef Celebrity" dejando un mal sabor de boca en sus fanáticos que señalaron a la chef Zahie Téllez como la responsable. Esto debido a una supuesta actitud grosera de la experta con el actor durante su paso por el reality show, conflicto que dejaría de lado para dedicarle un mensaje en redes sociales despidiéndolo.

La salida de Plutarco Haza desató comentarios negativos contra la chef Zahie Téllez, quien decidió hacer a un lado toda polémica para expresar su admiración por el actor con quien se dijo feliz de haber compartido escenario: "En 'MasterChef Celebrity' cada plato es un desafío, y aunque tuviste que enfrentar muchos, lo hiciste con todas las ganas, Plutarco Haza. Qué padre coincidir en 'MasterChef' con alguien que quiero y respeto tanto".

Los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera han dividido opiniones entre el público con sus duras críticas a los platillos de los participantes, y es que mientras algunos aseguran que deben ser estrictos otros destacan en ellos una "actitud grosera". Tal y como lo hizo Plutarco Haza, quien durante una transmisión en vivo señaló a la chef Téllez de malos tratos y de intentar humillarlo.

“Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘Cocinan de la ver**'", dijo Haza.