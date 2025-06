Tras 9 años al aire, despiden a querido miembro de Sale El Sol; el elenco le dio el adiós entre lágrimas y aplausos | VIDEO

¡Hasta siempre, Juanito! La transmisión de hoy de Sale El Sol se volvió agridulce porque llenaron de amor a un miembro muy querido de la producción, quien por primera vez apareció frente a las cámaras, ¡pero con la intención de despedirse! El momento, como era de esperarse se volvió muy emotivo y nadie pudo contener las lágrimas de tristeza al dejar de ir a una maravillosa persona.

Esta mañana, después de presentar las novedades en los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante explicó que este lunes 30 es un día muy especial y triste porque los foros de Sale El Sol despiden al chef Juanito, quien por casi una década estuvo detrás de la pantalla y logrando platillos exquisitos para todo el elenco.

"Hoy es un día muy especial para la cocina de Sale el Sol porque se despide un compañero que tiene prácticamente 9 años con nosotros, con su platillo estrella. Gracias Juanito por todo, por estos grandes detalles", dijo Gustavo Adolfo Infante ante las cámaras del matutino.

Luego de este momento, la chef Ingrid Ramos invitó a Juanito a que por primera vez pasara detrás de la barra de cocina donde tanto cocinó, pero que por primera vez haría en una transmisión en vivo para la televisión. Allí, no perdió la oportunidad de preparar unos tacos de rib eye junto a una salsa que le ayudó a preparar Mauricio Mancera.

¡Hasta pronto, Juanito! (Foto: IG @saleelsoltv)

Despiden a Juanito de Sale El Sol, así preparó su último platillo para el programa

"Juanito es una pieza importantísima de la producción. Se despide después de 9 años. La razón, pues seguir creciendo y cumplir sus sueños. Él no solamente es quien nos ayuda aquí en la cocina, es amigo, es papá, es consejero y sobre todo tiene un corazón lleno de bondad y trabajo", dijo la chef Ingrid Ramos antes de invitarlo a pasar y preparar su último platillo al aire.

Durante la preparación de tortillas a mano y el asado del rib eye, Juanito se fue soltando poco a poco y ante la emoción recordó todo lo que vivió en los foros del matutino de Imagen Televisión, además que con el humor que todo el elenco lo conocía, les robó unas últimas risas.

"Toda una experiencia, he dejado parte de mi vida aquí, he conocido gente muy buena, también gente no tanto. No voy a decir nombres, no hay declaraciones", bromeó antes de agregar que el estar frente a las cámara hoy, le recuerda a cuando inició en el programa sin pensar que un día estaría a cuadro, ya que siempre estaba del otro lado:

"Alguna vez me pasó por la cabeza, dije a lo mejor algún día voy a estar del otro lado y gracias a Dios, estoy de este lado", dijo antes de revelar que hoy con su salida cumplió ese sueño.

¡Jean Duverger REGRESA a Sale el Sol para DESPEDIRSE de Juanito el chef! ¿Se te antojaron sus tacos de Ribe Eye? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/fzEfVRUjWr — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 30, 2025

En la cocina esta mañana también estuvo Mau Mancera, quien le confesó a los televidentes que Juanito es la primera persona que ven cuando llegan al foro y nunca duda en consentirlos: "Es el primer rostro que vemos cuando entramos al foro. Siempre está aquí atrás preparando los sagrado alimentos y uno ya dice, Juanito hoy ando medio cruz de navajas, unos chilaquilitos, unas quecas y el Juanito siempre se discute con la mejor sazón", dijo.

"Queremos desearte la mejor de las suertes en este nuevo reto que enfrentas, que tengas muy buenos vientos, pero que tengas claro que este siempre va a ser un puerto seguro si quieres regresar. Te queremos Juanito, gracias por todo", dijo Mau Mancera antes de darle un mordisco a los tacos que fueron el último platillo que el chef cocinó en Sale El Sol.

Jean Duverger "regresa" a Sale El Sol para despedir al Chef Juanito

Este lunes, el conductor Jean Duverger también "regresó" al programa para dedicarle unas palabras e despedida a Juanito: "Uno de los compañeros que mejor me ha hecho sentir en cualquier trabajo que yo haya estado. De verdad Juanito, no sabes cómo te agradezco todos los buenos momentos, todas las pláticas, eres un tipazo, un buen padre, un trabajador inalcanzable, un profesional y hasta sin saber eres psicólogo, condenado. Desearte lo mejor y todo el éxito del mundo en lo que viene", dijo.

Luego del video de Jean Duverger, el chef Juanito fue sorprendido con unas hermosas palabras de parte de todo el elenco y producción de Sale El Sol, algo que lo conmovió hasta las lágrimas, ya que tanto conductores como camarógrafos aparecieron para desearle éxito en sus próximos proyectos, además de alimentarlos y llenarlos de tanto amor.

La chef Ingrid le entregó un regalo con un mandil de cocina grabado con su nombre y la frase: "Todos los días sale el Sol", para recordar su paso por el programa aunque por las lágrimas de emoción no pudo ni leer el mensaje que sus compañeros por casi una década de trabajo le dedicaron. Finalmente, el foro se llenó de aplausos, gritos y abrazos para su también amigo.