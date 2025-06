Plutarco Haza se despide de MasterChef Celebrity con MENSAJE directo para la Chef Zahie Téllez | VIDEO

La recta final de MasterChef Celebrity 2025 está comenzando, por lo que las despedidas empiezan a ser mucho más dolorosas para los participantes, pero también para los jueces. Este 29 de junio fue el turno de Plutarco Haza, quien dejó la cocina más famosa de México como el eliminado número 14. Antes de quitarse el mandil y poner fin a su historia en la temporada, el actor tenía que dedicarle unas palabras a todos los jueces y participantes, pero las miradas se centraron cuando se dirigió a la Chef Zahie, ya que durante la temporada tuvieron algunos conflictos.

Plutarco hizo una selección atrevida de ingredientes para darle forma al platillo que llamó "Pato Adorado". Su desempeño se vio afectado cuando incluyó oro comestible, ya que no lo usó de la forma correcta y fue duramente criticado por los jueces. Tras la dura batalla, los jueces determinaron que la aplicación de las láminas de oro le debían quitar puntos importantes y eso fue lo que lo terminó dejando fuera el pasado domingo.

El actor comenzó despidiéndose de sus compañeros en el duelo de eliminación, donde le dedicó unas bonitas palabras a Carlos y a Bárbara. Posteriormente fue el turno de dedicarle unas palabras a los que integraban el jurado y a Anette Michel. Haza dejó claro que tres de los cuatro son personas cercanas a él, pero ya se sumaba el Chef Herrera a la lista después de esa aventura. Una vez dedicas las palabras a Herrera, llegó el turno de Zahie, con quien tuvo una fuerte polémica durante su estancia en el reality show.

" A Zahie la conozco desde que tenía 6 años, es la mejor amiga de mi hermana y ver lo que has logrado, ver tu profesionalismo aquí... Digo, incluso esto es una muestra (se señala)... Yo saliendo me voy sabiendo de como son bien profesionales y como no hay favoritismo", expresó Plutarco.