Odalys Ramírez revela que Ingrid Coronado y Daniel Bisogno la trataron mal cuando estuvo en Tempranito: "Me ignoraban"

Odalys Ramírez rompió el silencio sobre una de las etapas más difíciles de su carrera durante una reciente entrevista con Yordi Rosado. En ella, recordó los episodios de rechazo y tensión que vivió en sus primeras participaciones en la televisión, específicamente en el programa Tempranito de TV Azteca, donde compartió cámara con figuras como Ingrid Coronado, Anette Michel y Daniel Bisogno, quienes aseguró la trataron mal.

Odalys, quien se integró al matutino Tempranito cuando tenía solo tenía 17 años, aseguró que desde su primer día sintió una actitud hostil por parte de algunos de sus compañeros. “Cuando me acompañaba mi mamá, todo bien, pero en cuanto se iba, empezaban las miradas y los cuchicheos. Fue evidente que no me querían ahí”, relató.

La presentadora relató que Daniel Bisogno hacía chistes con humor negro que no le parecían correctos, además de que fuera de pantalla la trataba muy bien pero en cuanto comenzaban a grabar su actitud cambiaba. En cuanto a Ingrid señaló que no había buena relación y cuando Odalys fue elegida para ocupar el lugar de Coronado en Sexos en Guerra hubo aún más tensión entre ellas, aunque nunca con enfrentamiento.

La presentadora relató que Daniel Bisogno hacía chistes con humor negro que no le parecían correctos | Foto: Instagram @odalysramirezblogspot

Así eran los malos tratos que recibía Odalys Ramírez en Tempranito

Durante la charla con Yordi Rosado, la conductora relató que su llegada a Tempranito fue gracias productor como una estrategia para “sacudir” al elenco titular, quien aseguró que "se le estaba subiendo" a las conductoras principales. “Yo no llegué por recomendación ni por palancas. Hice un casting, lo gané y desde el principio me pusieron a hacer de todo: encuestas, notas, edición y conducción. Pero el trato seguía siendo frío”, dijo.

La también modelo mencionó directamente a Ingrid Coronado y Daniel Bisogno, de quienes recibió las actitudes más duras.

“Sentía que me ignoraban, me hacían a un lado. No fue una bienvenida amable, y eso me marcó".

Pese a ese ambiente tenso, Odalys se mantuvo en el proyecto un tiempo, y reconoció que esa experiencia, aunque dolorosa, le sirvió como un entrenamiento intensivo en la industria televisiva.

¿Odalys Ramírez sigue peleada con Ingrid Coronado?

La conductora reveló que por azares del destino su esposo Patricio Borghetti coincidió como conductor en Venga la Alegría junto a Ingrid Coronado y ahí fue cuando sanó su relación, pues la conductora le contó a Pato lo injustos que fueron con Odalys cuando estuvo en Tempranito. Posteriormente su relación comenzó a ser más cercana porque los hijos de ambas son amigos, por lo que afirmó que su relación actualmente ha sanado.

Odalys Ramírez prefiere no opinar sobre la muerte de Daniel Bisogno

"Si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor no digas nada", fue lo primero que respondió Odalys cuando Yordi le preguntó sobre la muerte de Daniel Bisogno. La presentadora mencionó que prefería reservarse sus comentarios por el bien de su hija Micaela, quien había perdido a su padre. A su vez dijo que aunque tuvo buenos momentos con el conductor y le aprendió mucho, mencionó que no tenía nada bueno que decir.