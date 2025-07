Maribel Guardia niega haber perdido pleito legal con Imelda Garza y descarta reconciliación

La demanda presentada por Maribel Guardia en enero pasado contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón, ha enfrascado a ambas en una mediática batalla de declaraciones en la que en esta ocasión la actriz negó haber perdido el pleito legal por la custodia de su nieto, José Julián. Además, pese a lo señalado por la cantante, la vedette descartó la posibilidad de una reconciliación entre ellas tras lo ocurrido.

El conflicto comenzó en enero pasado cuando la actriz de “Lagunilla mi barrio” presentó una demanda contra Imelda Garza argumentando que estaba preocupada por su nieto, José Julián, debido a los supuestos problemas de adicción de la madre. Ante esto, el menor estuvo bajo resguardo provisional con Guardia durante 38 días y el 1 de marzo al viuda de Julián Figueroa recuperó la custodia de su hijo.

En un encuentro con los medios retomado por el programa “Ventaneando”, Maribel Guardia habló negó haber perdido el proceso legal contra Imelda Garza asegurando que todo sigue de la misma manera. La actriz reiteró que el propósito de su demanda fue proteger a su pequeño nieto sabiendo que existía la probabilidad de no volverlo a ver por lo que espera que busque algún día.

“No se ha perdido ninguna demanda, son noticias que son falsas. Sigue igual, los juicios siguen igual no hay cambio de ningún tipo”, dijo la actriz que también habló sobre la posibilidad de un reencuentro con su nieto: “Yo sé que el niño me quiere, cómo no me va a querer. La verdad todo lo que hice con el niño fue tratar de protegerlo, lo amo con toda mi alma y le pido a Dios que esté muy bien. Cuando tomé la decisión de hacer eso sopesé que tal vez no iba a volver a verlo. Algún día tal vez el niño me busque”.