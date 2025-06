Kimberly Loaiza no está embarazada, fans reaccionan ante la triste noticia

La polémica en torno a Kimberly Loaiza sigue creciendo, esta vez en torno a la posibilidad de hacer crecer su familia, pues se especuló que la cantante podría estar embarazada de su tercer bebé. Hay que recordar que ella y su pareja Juan de Dios Pantoja ya son padres de dos pequeños: Kima y Juanito.

Los rumores de embarazo crecieron, pues fue la creadora de contenido Chamonic quien dijo que la pausa en la carrera musical de Kim se debía a que estaría embaraza por tercera ocasión, por lo que los fans de inmediato empezaron a buscar pistas del nuevo embarazo.

“A mí no me crean, pero… me dicen que Kimberly Loaiza está esperando su tercer bebé y que por el momento puso pausa en su carrera porque quería ser mamá nuevamente. ¡Tiempo al tiempo!”, escribió Chamonic el 1 de mayo de 2025.