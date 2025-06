Imelda Garza Tuñón se olvida del pleito con Maribel Guardia, pide que siga con su vida: "La perdono, me importa que esté bien"

Imelda Garza Tuñón reapareció este fin de semana en la Marcha del Orgullo en la CDMX, desde donde respondió algunas preguntas de la prensa como por ejemplo que aunque ella muera, Maribel Guardia no se quedará con la custodia de Julián, el hijo que la actriz de teatro tuvo con Julián Figueroa, hijo de la costarricense y Joan Sebastian.

Sin embargo, no fue la única declaración que realizó Imelda Garza, ya que en uno de los varios encuentros que tuvo con la prensa se sinceró sobre la relación que tiene con su ex suegra, Maribel Guardia. En un video de Ernesto Buitron, la famosa dijo que se ha enterado de buenas fuentes que la mamá de Julián Figueroa no se encuentra bien de salud y que ante ello, no le queda más que desearle lo mejor.

Además, destacó que lo único que actualmente desea es que la familia esté tranquila y se olviden del pleito legal en el que están desde inicios de año por la custodia de Juliancito. Sobre lo anterior y el deteriorado estado de salud de la mujer a la que algún día llamó "tía", la joven le pidió que se refugie en su esposo, Marco Chacón y en todo lo que le dé esperanzas.

"Yo espero que llegue un momento en el que todos estemos tranquilos, sea como sea que se resuelva la situación, yo espero que ella también esté bien porque me han dicho que no se encuentra completamente bien. Lo lamento mucho y espero que encuentre, que se recupere, que se refugie en su marido, en Dios, en su hijo Julián, en su recuerdo. Me dijeron que estaba en el bosque", dijo a las cámaras.

En su sinceramiento, Imelda Garza Tuñón recordó el gran cariño que le tuvo a la mamá de su pareja, Julián Figueroa, aunque lamentó que ella haya sido quien inició una pelea legal por tratar de quedarse con el menor. Ante ello mencionó que esa fue una mala decisión, aunque ella ya le otorgó el perdón, no sin antes aclarar que la custodia de Juliancito es de ella como su madre.

"Me he enterado de muchas cosas y la verdad sí me duele porque fue una persona a la que yo quise mucho, pero yo creo que era tan innecesario esto y creo que tomó una muy mala decisión y digo, pues, la perdono porque ya la verdad es que no me importa. Me importa que esté bien, me importa que siga con su vida y que de salud siga mejor"

¿Cuál es la relación de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón?

Al ser cuestionada sobre cuál es la relación que mantiene actualmente con Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón explicó que por cuestiones legales y recomendación de los abogados de ambas partes, no pueden tener comunicación y por lo tanto, tampoco convivencias hasta que se resuelva el caso.

"Solamente diálogo cordial, pero tanto sus abogados como los míos no nos permiten tener comunicación tal cual y yo creo que es lo correcto hasta que se resuelva todo el caso"

Finalmente, en la entrevista retomada por el periodista Ernesto Buitron, la cantante y actriz mencionó que su deseo es que pronto todos estén en paz y tranquilos, ya con la resolución de un juez sobre el caso que involucra al hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa. Fue entonces cuando le envió un mensaje a su ex suegra, pidiéndole que continúe con su vida.