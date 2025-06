Fans de MasterChef Celebrity se lanzan contra la chef Zahie Téllez por haber eliminado a Plutarco Haza del reality

La reciente eliminación del actor Plutarco Haza en MasterChef Celebrity este domingo desató una oleada de críticas en redes sociales, no solo por la inesperada decisión del jurado, sino por las denuncias públicas que hizo el actor en contra de la chef Zahie Téllez, a quien señaló por malos tratos y una actitud prepotente durante las grabaciones del programa.

“Te la topabas en los pasillos y te decía: ‘cocinan de la ver**’”, contó Haza en una video después de su salida del programa, además aseguró que la chef constantemente lo interrumpía, le gritaba y mostraba una actitud hostil no solo con él, sino con otros concursantes.

Las más reciente polémica que ha rodeado a la chef fue su advertencia sobre el uso de hoja santa en uno de los platillos. Téllez señaló que el consumo de esta hierba cruda puede ser tóxico, basándose en su formación como botánica. Aunque su argumento fue técnico, el tono que utilizó volvió a ser motivo de críticas.

Ante la presión mediática, Zahie salió a defenderse a través de TikTok, donde aseguró que entre los participantes existe un ambiente cordial y que su relación con Plutarco viene desde la infancia. Sin embargo, el propio actor desmintió esa cercanía, afirmando que apenas la conocía de vista.

Zahie Téllez enciende ola de críticas en redes sociales tras la salida de Plutarco Haza

La polémica contra la chef se avivó nuevamente en redes sociales tras la expulsión de Plutarco Haza, pues estalló contra su platillo final. De inmediato, cientos de televidentes e internautas manifestaron su inconformidad con la actitud de la chef y comenzaron a circular hashtags que exigían su salida del programa. Algunos usuarios calificaron su actitud como “grosera” y “despectiva”, mientras que otros la señalaron por mostrar favoritismo hacia la influencer Herly, a quien Téllez conoce desde hace años.

Para los fans y seguidores del reality show, la salida de Haza fue el punto de quiebre para estallar contra la producción del programa. Varios cuestionaron la imparcialidad del jurado y se dijeron decepcionados de que la crítica a los participantes se convirtiera en una plataforma de humillación.

"Ya está todo planeado", aseguran sobre la final de MasterChef

Pero con la chef Zahie Téllez no terminó la polémica, en X aseguran que la producción tiene muy bien armado el programa y que no toman en cuenta los comentarios de sus seguidores en redes sociales. Usuarios aseguran que con la salida de Plutarco, Herly, Carlos Quirate y Ofelia Medina llegarán a la final para darle el trofeo al conductor, algo que no los tiene muy contentos.

