Facundo confiesa que tiene problemas económicos tras ser destapado como el primer integrante de La Casa de los Famosos

Luego de ser destapado como el primer integrante de La Casa de los Famosos México, Facundo dejó con la boca abierta al público al revelar que aceptó entrar al reality show porque está pasando por una crisis financiera. Y es que, ya había sido invitado a participar en el programa anteriormente pero se había negado, hasta ahora que decidió darle una oportunidad.

El nombre de Facundo se puso en tendencia este lunes luego de que se hizo oficial el anuncio de su participación en la tercera temporada y fue durante una breve entrevista con la conductora Marie Claire, donde reveló que no quería aceptar pero sus hijas lo convencieron.

En el en vivo, Facundo estuvo acompañado de sus hijas, quienes compartieron que convencieron a su papá de estar en el reality show porque eso reviviría su presencia en la televisión, por lo que ante la insistencia y luego de ver que el público lo aclamaba, decidió aceptar.

Noticias Relacionadas Comparan a Facundo con Adrián Marcelo en redes tras revelarse como participante de La Casa de los Famosos México 3

El nombre de Facundo se puso en tendencia este lunes luego de que se hizo oficial el anuncio de su participación en la tercera temporada del reality show | Foto: Instagram @lacasafamososmx

¿Facundo en quiebra tras aceptar participar en La Casa de los Famosos México?

Facundo se sinceró y reveló que tras salir de un programa de radio en el que estuvo más de 20 años empezó a tener problemas económicos, por lo que, la oferta le pareció atractiva en esta edición de La Casa de los Famosos México y decidió confirmar su participación, aunque aclaró que no solo por la suma de dinero, sino también por vivir la experiencia.

"Yo estaba acostumbrado a que a que llegaba el quince y mi dinero se componía, pero la verdad no, y la vida está muy cara. También vi que la gente pedía que estuviera, entonces dije pues puede que sí sea buena idea, es una experiencia divertida", expresó.

Facundo dispuesto a todo en La Casa de los Famosos México

En la entrevista en vivo también le advirtió a sus fans que el Facundo que verán en la televisión será un personaje, por lo que les hizo un llamado a que no se crean todo lo que van a ver en pantalla. A su vez, señaló que está dispuesto a todo y que no le gusta la calma. Señaló que desea estar en un buen programa y desea que así sea, pues no quiere que salir y ver que el programa fue un fracaso.