Ex participante de "La Casa de los Famosos" le "canta un tiro" a Yeri Mua en plena marcha del Orgullo

La polémica ha sido una constante en la carrera de Yeri Mua debido a sus explosivas declaraciones contra otras celebridades, como las más recientes contra Yina Calderón, exparticipante de "La Casa de los Famosos Colombia", que desataron un fuerte conflicto entre ellas. Esta vez la creadora de contenido aprovechó su participación en la marcha del Orgullo para enviar un mensaje a la mexicana pidiéndole una pelea.

Además de su estilo y éxito tanto en redes sociales como en la música, la exreina de belleza veracruzana se ha caracterizado por las fuertes polémicas que protagoniza por conflictos con otras celebridades. Algo que comparte con Yina Calderón, pues la empresaria también se ha visto envuelta en fuertes controversias debido a sus declaraciones sobre otros famosos, además de su paso por el reality show en el que su actitud desató críticas en su contra.

Yina Calderón propone pelea con Yeri Mua en pleno Pride de Colombia

La empresaria fue una de las celebridades invitadas a la marcha del Orgullo en Colombia, donde fue coronada como reina por lo que aprovechó esta oportunidad ante el micrófono para retomar el conflicto que sostiene con Yeri Mua a quien le propuso una pelea por los comentarios que la llamada "Bratz jarocha" ha hecho en transmisiones en vivo sobre su físico tachándola de "fea".

“Yo no la estoy amenazando, le estoy diciendo que nos vayamos a los puños a ver quién gana. Yeri Mua, esto no es una amenaza, solamente una advertencia aquí no somos delincuentes, yo sé de qué lado está con su novio. Entonces, mándame la ubicación real y yo le caigo si es tan varona. De mexicana a colombiana los puños esta semana, si me muerde no me importa", dijo Yina Calderón.

¿Cómo comenzó el pleito entre Yeri Mua y Yina Calderón?

Todo comenzó cuando Yina Calderón le mandó un mensaje a la intérprete de “Chupón” advirtiéndole sobre las supuestas intenciones ocultas de su novio, Sai, hijo del actor Diego Trujillo. De acuerdo con la empresaria, éste intentaría “aprovecharse” de la fama de la modelo mexicana por lo que le aconsejó abrir los ojos y buscar un “hombre que esté a su altura”.

“No entiendo, Yeri, amiga. Estás a tiempo, abre los ojos. Amor ese man es un pato. Qué es un pato: un pato es un man que no le suena ninguna canción, no le pega nada. Entonces ve una mujer como tú, exitosa, brillante en México, para figurar al lado tuyo y hacerse conocido al lado tuyo. Porque crees que muestra todo, porque él gana ahí. Ese es un don nadie Yeri Mua”, dijo Calderón.

Yeri Mua reaccionó durante una transmisión en vivo a este mensaje y molesta arremetió contra Calderón por los comentarios sobre su novio, a quien no dudó en defender. “Como dijiste, no somos amigas (…) ¿Cómo se atreve a decir que no le pega la música, como si ella no sacara música y nunca en su vida le ha pegado? Y así podría decir mil cosas, pero se me hace una persona tan irrelevante”, dijo la modelo.