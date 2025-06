Eugenio Derbez pone fin a los rumores de divorcio de Alessandra Rosaldo y revela su estado sentimental: "Vivimos separados" | VIDEO

¿El amor llegó a su fin? Desde hace un par de semanas rumores apuntan a que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estrían en un proceso de separación, esto por una predicción astrológica de Mhoni Vidente y de La Güera de las Estrellas, quienes adelantaron que los famosos pronto estarían por dar a conocer su divorcio.

Aunque en los últimos días se filtraron supuestas pruebas y razones que darían explicación del divorcio, los actores habían guardado silencio, al menos hasta este fin de semana cuando Eugenio Derbez por fin hizo frente a los señalamientos para aclarar cuál es su estado sentimental con Alessandra Rosaldo con una respuesta que sorprendió a muchos.

Durante la Cumbre de Medios 2025 de la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes celebrada en Hollywood este fin de semana, el protagonista de La Familia P. Luche afirmó que lo que se comenta sobre él y su esposa sólo son rumores; sin embargo, reconoció que por el momento no están viviendo juntos, esto por causas relacionadas al trabajo. En entrevista con Sale El So, se sinceró:

"Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México y yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar, y a la siguiente semana otra vez nos separamos y así porque estamos continuamente trabajando, pero como tú lo viste, estábamos juntos en la marcha. Entonces no, son rumores".

EXCLUSIVA: ¡Eugenio Derbez se SEPARA de Alessandra Rosaldo por TRABAJO! ¿Los RUMORES eran ciertos?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/N6To9y4P6l — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 30, 2025

De acuerdo con Eugenio Derbez, el hecho de no vivir junto a la madre de su hija Aitana no es nada nuevo en su relación y esto se debe a las apretadas agendas laborales que tiene cada uno, él como actor y productor, y ella como cantante. Por lo que afirmó que esto seguirá ocurriendo y sobre llevándolo, aunque esto no frena su amor, proyectos o salidas juntas, como son las marchas a favor de los migrantes en Estados Unidos.

Eugenio Derbez reitera su apoyo a los migrantes en EU

Tras las marchas que se han dado en Estados Unidos tras las duras políticas contra los migrantes impulsadas por el presidente Donald Trump, Eugenio Derbez ha participado en marchas y usado sus redes sociales para ayudar no sólo a los mexicanos, sino a toda la comunidad latina que se encuentra en el país.

"Quiero decirles que no están solos. Hay una gran comunidad luchando por ustedes. Yo estuve en las marchas (...). Yo casi no publico lo que hago. Cuando trato de ayudar lo hago por debajo del agua, pero en esta ecuación sí era importante dar la cara, que la comunidad vea que ahí estamos apoyándolos y he estado usando mis redes para información, sobre todo para la gente que necesita abogados", dijo.

Eugenio Derbez celebra los 18 años de La Misma Luna, más viva que nunca

La participación de Eugenio Derbez en la Cumbre de Medios 2025 de la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes de Hollywood fue con motivo de los 18 años del estreno de la película La Misma Luna de Patricia Riggen, y donde el actor es el gran protagonista.

Además de recordar que el tiempo se pasó muy rápido para celebrar este aniversario, el famoso mexicano lamentó que la película sea tan vigente en la actualidad por las políticas implementadas por Donald Trump.