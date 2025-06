Comparan a Facundo con Adrián Marcelo en redes tras revelarse como participante de La Casa de los Famosos México 3

Este 30 de junio se confirmó al primer habitante de La Casa de los Famosos México 3. Facundo fue el famoso que salió cuando giró la silla del reality show. Tras ver a uno de los conductores y comediantes más polémicos en los inicios de los 2000, las reacciones en redes sociales no tardaron. Entre los comentarios se comenzó a comparar al presentador de televisión con Adrián Marcelo, el concursante más polémico que ha tenido LCDLFM.

El historia de la carrera de Facundo hizo que la gente no tardara en compararlo con Adrián Marcelo, por lo que se espera que sea uno de los habitantes que cause más polémicos y comience a incendiar la casa desde los primeros instantes. La gente dejó claro que si no pudieron con el creador de contenido regio tendrán que esperar a ver cómo reacciona el creador de 'Jaime Duende' y de algunos de los personajes más pesados que han pasado por el Canal 5.

Los fans de La Casa de los Famosos México confirmaron que Facundo tiene la misión de seguir lo que comenzó Adrián Marcelo, pero bien hecho, es decir, desestabilizar a todos los habitantes, sacarlos de sus casillas y generar las polémicas; eso sí, bien hecho, no como el regio que perdió el control y tuvo que abandonar el reality show antes de lo esperado y por la puerta de atrás.

Las reacciones de los fans tras la presentación de Facundo en LCDLFM

Las redes sociales se inundaron de comentarios tras la presentación de Facundo como el primer participante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Los fans del reality show recordaron algunos de los programas que realizó al inicio de su carrera, donde demostró que no conocía el límite y siempre iba a llegar al final sin importar el resultado. Sólo es cuestión de recordar que ha terminado en la cárcel en diferentes ocasiones por grabar contenido y mantenerse en personaje en diferentes partes del mundo.

"Jajajaja no aguantaron a Adrián en LCDLFM y ahora les meten a Facundo", expresó el usuario de X que se presenta como Cocau22.

Coparan a Facundo con Adrián Marcelo (X: cocau22)

"Facundo si sabrá hacer lo que Adrián Marcelo no pudo", expresó el usuario de X que se presenta como blackjim7

Fans esperan que Facundo si pueda llegar a la final siendo el participante más polémico de la temporada (X: blackjim7)

"Quien sabe si aguanten, Facundo es igual super funable, pero ojalá no se exceda puede llegar a ser finalista", escribió Xndreavg en su cuenta de X.

Fans aseguran que Facundo puede ser finalista si lleva un buen plan durante LCDLFM (X: xndreavg)

Se tiene que recordar que los años han pasado y Facundo ha ido cambiando su contenido en redes sociales. Ahora, con tres hijos y una vida fit, el conductor de televisión dejó de lado las bromas pesadas y se ha enfocado en realizar programas de concursos y algunas otras actividades. Eso sí, la forma y la esencia de Facundo no cambia, por lo que se puede esperar cualquier cosa a partir del próximo 27 de julio, día en el que comenzará la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

El último programa en el que se vio envuelto en bromas pesadas fue en 'Jalas o Te Rajas'. En esta producción estuvo junto al Escorpión Dorado en la primera temporada y con Adal Ramones en la segunda temporada. La idea era realizar algunas pruebas bastante pesadas y el perdedor tendría que pagar con algún castigo bastante duro, ya que incluía romper algo importante, dar el número de teléfono a desconocidos y muchos otros detalles más. Esta producción deja claro que Facundo sigue haciendo lo que sea con tal de ganar.