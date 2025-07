Cinthia Aparicio confiesa que compra su ropa en Tepito, ¿tienen problemas de dinero con Alexis Ayala? | VIDEO

En un mundo donde la moda y las marcas a menudo definen el estatus, la actriz Cinthia Aparicio, esposa del reconocido Alexis Ayala, rompe esquemas. Ella declara su preferencia por la ropa que resuena con su estilo personal, más allá de etiquetas o precios. Sus recientes declaraciones sorprenden al revelar su gusto por adquirir prendas en bazares, tiendas vintage e incluso en mercados populares como Tepito.

"A mí me encanta lo clásico, lo elegante", afirmó Aparicio. "No soy de las de 'si no es de marca, no compro'. Yo compro donde me guste, ya sea un bazar, algo vintage o incluso Tepito. Me gusta lo clásico, lo elegante, pero más allá de eso, lo importante es cómo te sientes tú".

La actriz subrayó la relevancia de la seguridad personal sobre el valor monetario de la vestimenta. "Me encanta la moda, me encanta vestirme bien, pero lo más importante es tu seguridad. Puedes traer un vestido carísimo, pero si no lo luces con seguridad y no te sientes tú, no sirve de nada", compartió. Además, reveló su fascinación por encontrar tesoros con historia: "Allá existen tiendas vintage increíbles, y me encanta encontrar piezas únicas con historia".

La actriz mexicana aseguró que no le importan las marcas. Crédito: @cinthiaparicio

¿Dónde compra su ropa Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio no solo habla de ello, sino que lo practica. Confesó su interés en explorar mercados conocidos por sus artículos peculiares. "Ya fui a Tepito, quiero ir a La Lagunilla; nos estamos mudando, quiero ver unas piezas exóticas que ahí tienen", dijo, mostrando su entusiasmo por la búsqueda de prendas originales.

Finalmente, Aparicio, quien también se desempeña como actriz, compartió su filosofía sobre el ciclo de la ropa y la versatilidad en su profesión. "Siempre hago eso; no públicamente; pero siempre dono mi ropa a mis primas, vendo la ropa a muy bajo precio, casi siempre es gente muy cercana que conozco, la dono, creo en las segundas oportunidades de la ropa", concluyó.

Además, destacó también su disposición a transformarse físicamente para sus roles: "Como actriz tienes que dejarte hacer, si me tienen que cortar el cabello, cambiar físicamente, porque hay papeles que te retarán y a mí me gusta eso". Esto lo reveló en una entrevista con los reporteros de la farándula.

Las palabras de Cinthia Aparicio resonaron como un mensaje de autenticidad y empoderamiento. Nos recuerdan que el verdadero estilo radica en la confianza y el sentirse bien con uno mismo, independientemente del origen o el costo de la ropa. En México cada día se hace más popular el vestuario desde la famosa Paca.