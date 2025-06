Así es la relación amorosa de Regina Pavón y Ceci Flores | FOTOS

Regina Pavón y Ceci Flores son una de las parejas del mundo del espectáculo más recientes que hay en México, pero también una de las que más ha sorprendido en los últimos días. Después de que la actriz de 'No manches Frida' revelara cómo fue que comenzó la bonita historia de amor y que es la primera novia que tiene, toca hablar sobre la bonita relación que lleva con la ganadora de 'Reto 4 Elementos'.

Si bien es cierto que el noviazgo lleva poco tiempo, las muestras de afecto no dejan de aparecer en redes sociales. En esta ocasión vamos a revelar como es esa bonita historia de amor que habría comenzado hace poco tiempo. Si bien es cierto que todavía no se revelan los detalles de cuándo comenzó el noviazgo, las muestras de cariño comenzaron en redes sociales desde marzo 2025, cuando Ceci comenzó a aparecer de forma constante en los comentarios de las publicaciones de Instagram.

Regina contó recientemente que la historia de amor comenzó cuando se encontraron en Madrid. En aquella ocasión, Ceci le contó que había terminado con su novio y después -dentro del mismo viaje-, Pavón decidió robarle un beso que sería correspondido. Si bien es cierto que Flores se regresó a México antes, mantuvieron comunicación constantemente hasta que la histrionisa de 'No manches Frida' volvió y comenzó el amor.

Ahora, toca hablar sobre esa bonita relación que tienen en redes sociales, donde ambas comparten pocas fotos juntas, pero siempre aparecen entre los comentarios con un mensaje de apoyo, amor o con un poco de humor. Se tiene que recordar que no comparten muchas fotos juntas, en parte por los diferentes proyectos en los que se encuentran y en segundo lugar porque Flores se ha dedicado a compartir algunos de sus viajes por el mundo.

Ceci Flores es la primera novia de Regina Pavón (IG: reginapavon)

¿Cómo es la relación de Regina Pavón y Ceci Flores?

Como ya se comentó, no son una pareja que se la pase compartiendo fotos juntas, pero lo que sí hacen constantemente es comentar las publicaciones que realizan la una a la otra. Ceci no ha parado de comentar las fotos de Instagram desde marzo 2025. Entre los mensajes se encuentran: "La prenda delicada", "Que bontiaS", "Con esas caí", "La casualidad no existe", algunos emojis de la carita babeando y "Siempre me salen derechitas las gomitas de la paleta payaso".

Flores llena de mensajes las redes sociales de Ceci Flores (IG: reginapavon)

Pavón es la que más foto comparte con Ceci, pero también es la que menos aparece en las publicaciones de Instagram en la sección de comentarios. "Un mayo muy bonito" y "La más bonita", son algunos de los comentarios que aparecen en el perfil de la ex participante de 'Reto 4 elementos'.

El comentario de Regina Pavón donde se demuestra lo enamorada que está (IG: ceci_floreszep)

Lo que es una realidad es la verdadera interacción es en TikTok, donde las dos han compartido videos juntas. Por un lado, Regina prometió hacer un story time para que sus fans supieran la historia detrás de su amor. El video ya llegó a los 100 mil likes, por lo que queda esperar a que suban el nuevo video contando la historia juntas.

por su parte, Ceci tiene más actividad en esta plataforma, por lo que cuenta con varios videos donde la presume y donde comparten momentos bonitos juntos. En TikTok, Flores cuenta con al menos tres videos donde comparte algunas de las historias que quedarán para siempre en su corazón y sus recuerdos que ha vivido en los últimos meses junto a Pavón.