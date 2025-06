"Amores Perros", "Akira" y "Twin Peaks" encabezan la cartelera del MUBI Fest 2025 en la CDMX

Del viernes 4 al domingo 6 de julio, la famosa empresa de streaming dedicada a la difusión de cine de culto, MUBI, celebrará la tercera edición de su festival internacional de cine en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, en donde proyectarán más de 20 filmes de diferentes géneros y países.

Entre las películas que formaran parte del MUBI Fest 2025 destacan los clásicos de animación japonesa, "Akira" (1988) y "Ghost in the Shell" (1995), así como la galadornada cinta mexicana "Amores perros" (2000) de Alejandro González Iñárritu, la cual tendrá una proyección especial en 4K con motivo de su 25 aniversario.

Sin embargo, el MUBI Fest 2025 también tendrá una selección traída directamente desde el Festival de Cannes con el estreno de esperados títulos como "It Was Just an Accident" (2025), "Sentimental Value" (2025) y "El Agente Secreto" (2025) que por primera vez llegarán a México antes de su lanzamiento en cines.

Noticias Relacionadas Abren convocatoria para la carrera Hello Kitty 2025 en CDMX, así puedes inscribirte

MUBI Fest 2025 proyectará “Twin Peaks”

Además de las películas, este año el festival rendirá un homenaje especial al fallecido director David Lynch con la proyección de los dos primeros episodios de la serie “Twin Peaks”, una de sus obras más icónicas y aclamadas por la audiencia que recientemente ha dado mucho de que hablar tras su adición a la plataforma de MUBI.

Adicionalmente, el MUBI Fest 2025 contará con la instalación de la pieza audiovisual titulada "Presentes pasados", una creación de la Valentina Herrera y Uriel Durán inspirada en “Twin Peaks”, la cual estará disponible de manera gratuita del 4 al 6 de julio durante todo el día.

Programación MUBI Fest 2025

Viernes 4 de julio

Helma & Louise (Ridley Scott, 1991)

El agente secreto (Kleber Mendonca Filho, 2025) | Estreno Cannes 2025

Ghost in the shell (Mamoru Oshii, 1995)

Amores Perros (Alejandro G. Iñárritu, México, 2000) | Restaurada en 4K

Silva Prieto (Martín Rejtman, 1999)

Here and Elsewhere (Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, Groupe Dziga Vertov, Anne-Marie Miéville, 1976)

La chica de la aguja (Magnus von Horn, 2024)

Pusher (Nicolas Winding Refn, 1996) | Restaurada en 4K

Twin Peaks (David Lynch & Mark Frost, 1990) - Episodio 1 | Proyección al aire libre

Sábado 5 de julio

Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982) | Restaurada

Twin Peaks (David Lynch & Mark Frost, 1990) | Episodio 1 y 2

Sentimental Value (Joachim Trier, 2025) | Estreno Cannes 2025

Blue Velvet (David Lynch, 1986)

It Was Just an Accident (Jafar Panahi, 2025) - Estreno Cannes 2025

El color de la granada (Sergei Parajanov, 1969)

Él (Luis Buñuel, 1953)

Magic Farm (Amalia Ulman, 2025)

Twin Peaks (David Lynch & Mark Frost, 1990) - Episodio 2 | Proyección al aire libre

Domingo 6 de julio

Akira (Katsuhiro Ôtomo, 1988)

Carrie (Brian De Palma, 1976)

The Mastermind (Kelly Reichardt, 2025) | Estreno Cannes 2025

The Dreamers (Bernardo Bertolucci, 2003) | Restaurada en 4K

Alpha (Julia Ducournau, 2025) | Estreno Cannes 2025

Rodrigo D: No futuro (Víctor Gaviria, 1990)

Bully (Larry Clark, 2001)

Akira (Katsuhiro Ôtomo, 1988) | Proyección al aire libre

Puedes adquirir tus entradas para el MUBI Fest 2025 en línea a través de la página oficial de la Cineteca Nacional o de manera física en las taquillas del recinto.