Wendy Guevara se defiende de las críticas por "pesadas bromas" a Marie Claire Harp

Una nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" está por estrenarse y cada vez surgen más detalles sobre quienes serán parte del elenco, entre ellos Marie Claire Harp que en días recientes fue anunciada por Wendy Guevara durante una transmisión en vivo. Aunque ambas han destacado la gran amistad que sostienen fuera de los reflectores, las bromas de la influencer a la modelo venezolana no han sido bien recibidas por algunos fans que lanzaron duras críticas en redes sociales.

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” se estrena el próximo 27 de julio y Marie Claire Harp fue una de las primeras conductoras en ser confirmadas. La modelo será la host digital en el proyecto este año y los ganadores de las primeras temporada fueron los encargados de anunciarlo, aunque muchos aplaudieron la mancuerna que logró con Wendy Guevara otros hicieron saber su molestia por las “pesadas bromas” de la influencer.

Wendy Guevara aclara si existe molestia de Marie Claire por bromas

Aunque Marie Claire Harp fue la primera en ser eliminada del reality show, al concluir el proyecto formó una gran amistad con Wendy Guevara y lo hacen evidente en casa uno de sus encuentros. Sin embargo, la actitud de la integrante de “Las Perdidas” con la modelo no fue del agrado de algunos debido a bromas como aquella en la que señala que es parte de la comunidad trans.

Wendy Guevara aclara si existe molestia de Marie Claire por bromas. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

“Yo con Marie Claire me la llevo espectacular, es una amiga que adoro mucho y que quiero mucho y además me encanta cuando tengo ese tipo de amistades con mujeres que son llevadera con nosotras (…) No nos faltamos al respecto, si en todo caso se sintiera mal u ofendida ella me lo dice porque es una persona muy clara y de tomar decisiones, pero no, bromeamos super bien”, dijo Wendy Guevara en entrevista para “De primera mano”.

¿Cómo surgió la polémica entre Marie Claire y Wendy Guevara?

Todo comenzó por un comentario que realizó Wendy Guevara en el que afirmaba que Marie Claire Harp era parte de la comunidad trans, algo que, entre risas, sostuvo en más de una ocasión. Sin embargo, ante los constantes cuestionamientos de los fans en redes sociales, la modelo venezolana aclaró que no es real y desde entonces se ha encargado de desmentirlo.

“Como la mentira de que según tú eres mujer. Te viniste de tu país porque te hiciste tu cambio de sexo. Y no quieres decir aquí en México porque has andado con puros hombres de dinero”, comentó en una reciente transmisión en vivo la influencia bromeando con Marie Claire, quien no dudó en responder asegurando que las declaraciones serían parte de una venganza por un sujeto que prefirió salir con ella y no con su amiga.