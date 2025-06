"No debía pasar”: así reaccionó la familia de Valentina Gilabert a su encuentro con la expareja de Marianne, su agresora

En febrero pasado el nombre de Valentina Gilabert resonó en redes sociales, donde usuarios se unieron para exigir justicia por la joven que fue apuñalada en 15 ocasiones por Marianne “N”. A casi cuatro meses del ataque, la influencer desató un intenso debate debido a que se reencontró con José Said, ex de Marianne y padre de su hija, situación que también generó desconcierto en la familia de la influencer.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero en un departamento ubicado al sur de la ciudad de México, lugar en el que Marianne “N” atacó a Valentina Gilabert presuntamente por la relación que sostenía con el padre de su hija, José Said. Aunque los padres de la también modelo declararon que entre ellos no existía un noviazgo, las imágenes que fueron difundidas por Kadri Paparazzi hace tan sólo unos días probarían lo contrario ya que se les ve en una actitud cariñosa durante una celebración en la que se reencontraron.

Familia de Valentina Gilabert desconcertada por encuentro con José Said

Una fuente cercana a la familia reveló a "Ventaneando" que aquel no sería el único encuentro que han tenido Valentina Gilabert y José Said, pues en otras ocasiones han salido a cenar o se han encontrado; sin embargo, se sabe que no sostienen una relación sentimental. El joven, señala la fuente, es uno de los testigos en el caso contra Marianne "N" ya que habría sido él quien llamó a las autoridades tras lo sucedido.

“Nadie sabía que iban a ir juntos, normalmente Valentina tiene, digamos que, no puedo decir que permitir o no permitir porque ya está grande, pero sabe que no debe de tener contacto con la niña. El otro no podía cuidarlos entonces decidió llevarla y bueno, es algo que no podía suceder, la custodia la tiene los papás de Said y pues, cuando no pueden, obviamente la tiene Said todo el tiempo entonces ese día decidió llevarla”, dijo una fuente al programa de espectáculos.

Valentina Gilabert invitaría a José Said sin avisar a su familia

El pasado 26 de mayo Valentina Gilabert celebró su cumpleaños 19 en un restaurante al sur de la capital del país acompañada de su familia, lo que llamó la atención fue la presencia de José Said, ex de Marianne y padre de su hija. En las imágenes se observa a la influencer en una actitud cariñosa con José Said y con la bebé, de quien se mantuvo atenta en todo momento cuidando que no tuviera frío y cambiando su pañal.

De acuerdo con el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, la modelo no habría informado a su familia sobre la presencia de José Said, cuyos padres tienen la custodia de su pequeña hija. Aunque, indicaron, cuando ellos no pueden cuidar a la menor es el joven quien permanece con ella, motivo por el que la llevó a la celebración aún cuando la influencer no puede tener contacto con ella.